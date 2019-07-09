Глава МВД ответил на вопрос о парнях с зонтиками на митингах

Очень много было в этот день просто гуляющих, которые проходили мимо.

Министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева в кулуарах правительства попросили ответить по поводу молодых людей с зонтиками на митингах, которые препятствовали работе журналистов, передает корреспондент Zakon.kz.

В ответ на вопрос, почему, несмотря на жалобы представителей СМИ, полицейские не задерживали парней с зонтиками, мешающих освещать митинги 6 июля, глава МВД порекомендовал написать заявление в полицию.

- Напишите заявление, мы разберемся. Очень много было в этот день гуляющих, очень много было лиц, которые проходили мимо. Я еще раз говорю, мы до этого заранее, Генеральная прокуратура, предупреждали о незаконности несанкционированных митингов, что за это есть административная ответственность и призывали не нарушать общественный порядок. Тем более были обозначены места, - сказал он.

Министр напомнил, что ранее было возбуждено 2 уголовных дела в отношении организаторов, которые призывали к несанкционированным митингам и финансировали эти митинги.

- У них при обыске были изъяты громкоговорители, баллончики с краской и дымовые шашки, которые пытались применить 6 июля. Но в связи с тем, что мы применили превентивные меры, данные лица были задержаны и в отношении них применена сейчас мера - арест. В дальнейшем ход расследований мы еще раз скажем, - уточнил Тургумбаев.

Глава МВД добавил, что в этот раз полиция вела себя корректно.

- Это все увидели. Никакие спецсредства, либо технические какие-то, техника, не применялась, но в то же время люди, которые нарушали общественный порядок, они дестабилизировали обстановку. Пытались перекрыть движение общественного транспорта в городах Алматы на проспекте Абая. У нас есть видео. Мы сегодня его дадим. А также в городе Нур-Султан - проспект Республики. Тем самым воспрепятствовали гражданам для нормального отдыха и проведению праздничных мероприятий. Поэтому эти лица были задержаны и привлечены к административной ответственности, - отметил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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