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Аким Шымкента о кражах девушек: Это байки

Разговоры о воровстве девушек просто байки.

Фото : кадр видео9 июля 2019, 11:08

В Шымкенте девушек не воруют, однако иногда они сами этого хотят. Такое мнение высказал в кулуарах правительства аким Шымкента Габидулла Абдрахимов, передает корреспондент Zakon.kz.

После заседания правительства акима спросили о том, как они борются со старой традицией воровства девушек для женитьбы.

- Во-первых, в Шымкенте девушек не воруют. Но сейчас иногда смотришь и вокруг этой темы, я считаю, что это байки про Шымкент. Мне кажется, что иногда девушки сами хотят, чтобы их своровали, - ответил Абдрахимов.

В начале 2019 года стало известно о том, что 18-летнюю девушку украли как невесту. "Жених" изнасиловал ее. Девушка подвергалась унижениям. Не выдержав, она совершила попытку суицида, попала в больницу.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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