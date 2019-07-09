Токаев проведет расширенное заседание правительства 15 июля

Планируется рассмотреть вопрос "экономики простых вещей".

Расширенное заседание правительства с участием Президента Касым-Жомарта Токаева пройдет через неделю 15 июля. Об этом на заседании сообщил премьер-министр Аскар Мамин, передает корреспондент Zakon.kz.

- В следующий понедельник будет расширенное заседание с участием президента. Этот вопрос ("экономика простых вещей") еще раз будет рассмотрен на совещании. Акимам нужно быть готовым, - сообщил Мамин.

Сегодня, 6 июля, на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы развития "экономики простых вещей" в рамках исполнения задачи по наращиванию отечественного производства товаров народного потребления, поставленной Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым в Послании народу Казахстана.

- Развивая "экономику простых вещей", мы решаем вопросы развития МСБ и занятости населения, создавая новые рабочие места, — отметил Аскар Мамин. — Все это положительно влияет на развитие экономики.

Отмечалось, что в работе проектного офиса находятся более 1500 проектов "экономики простых вещей" на сумму более 1 трлн тенге.

По проектам "экономики простых вещей" высокая активность бизнеса проявляется в Акмолинской, Мангистауской, Павлодарской, Кызылординской, Туркестанской областях. В свою очередь, акимам Атырауской, Костанайской, Западно-Казахстанской областей и г. Нур-Султан поручено усилить работу по наращиванию производства товаров народного потребления, в том числе с акцентом на объем и стоимость выпускаемой продукции.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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