Улица Мустая Карима появилась к его 100-летию в Алматы

На торжественном открытии присутствовали Тасмагамбетов и Сагинтаев.

Состоялось открытие улицы в Алматы, названной в честь народного поэта Башкорстана Мустая Карима, передает Zakon.kz.

Новая улица расположена в Ауэзовском районе в микрорайоне Мамыр-4 (ул. Садовая, ниже ТРЦ «Спутник»).

В мероприятии приняли участие аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, чрезвычайный и полномочный посол РК в РФ Имангали Тасмагамбетов, министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, внук башкирского и советского поэта, писателя и драматурга Мустая Карима Темирбулат Каримов, поэты и писатели Казахстана и России, в частности, Сабит Аймуханов, представители этнокультурных объединений и молодежных организаций.

- Теперь его имя вписано в историю культуры нашей страны. Присвоение имени писателя улице в Алматы- дань уважения его высокому литературному мастерству, богатому творческому наследию яркого представителя братского башкирского народа. Мустай Карим- поэт, писатель, публицист, внес вклад в мировую литературу, его творчество- духовное наследие не только башкирского народа, но и всего тюркского мира. Появление улицы имени Карима в Алматы придаст импульс межкультурным и гуманитарным связям между Россией и Казахстаном, Башкортостаном и Алматы, между нашими братскими народами. Осенью в Алматы пройдет форум писателей, приглашаю всех принять участие в этом важном для развития нашей культуры событии. Наследие Мустая Карима требует популяризации и изучения. Есть еще немало произведений, которые могут быть переведены на казахский язык (…) В Алматы много перспективных талантливых драматургов, писателей, предлагаю подумать над тем, как при поддержке государства и меценатов расширять возможности для их творческой реализацией. Акимат готов оказать содействие, - сказал Бакытжан Сагинтаев.

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Карима.

- Мустай Карим любил Казахстан, часто приезжал в Алматы, где жили многие его друзья, писатели и поэты . Их связывали крепкие братские узы, понимание ответственности перед читателями. Мало иметь талант, надо через душу пропустить радости и невзгоды, не согнуться, не предать себя и найти путь к сердцу читателя. Этому Карим учился у Мухтара Ауэзова, с которым он встретился в Москве, куда тому пришлось переехать, у Сабита Муканова, Габита Мусрепова. Благодаря таланту друзей- Жубана Молдагалиева, Сырбая Мауленова, Шерхана Муртазаева, его поэзия, проза и драматургия зазвучала на казахском языке и нашла путь к сердцу читателей и театральных зрителей Казахстана. Его трогала чистота и широта души казахского народа, он всегда был благодарен читателям, живущим здесь, - сказал Темирбулат Каримов.

Книги Карима переведены на многие языки мира.

Альберт Ахметов

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