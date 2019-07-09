Все о водоснабжении Алматы

В город поступает вода из двух источников: 40% из горных рек и 60% из скважин глубиной до 500 метров.

9 июля отмечается день работников водного хозяйства. В пресс-службе ГКП "Алматы Су" предоставили информацию о состоянии и перспективах развития системы водоснабжения города Алматы, передает Zakon.kz.

Алматинский водоканал имеет свою долгую историю: впервые централизованное предприятие водоснабжения в Алматы создано в 1934 году.

ГКП "Алматы Су" обслуживает более пяти тысяч километров водопровода и канализации, в сутки в город подается более 600 тыс. кубометров воды из 350 скважин и нескольких крупных фильтровальных станций по водоподготовке. В процессе водоснабжения участвуют десятки резервуаров чистой воды и насосных станций. Эксплуатируют все это большое хозяйство более 3,5 тыс. работников.

В первую очередь в ГКП отмечают, что расположение Алматы уникальное в плане наличия больших запасов качественной пресной воды. В город поступает вода из двух источников: 40% из горных рек и 60% из скважин глубиной до 500 метров.

Горная вода проходит сложный этап очистки и водоподготовки несколькими ступенями отстаивания и фильтрации, далее ее обеззараживают гипохлоритом натрия, то есть обычной солью, при этом конечный эффект такой же как при хлорировании и результат - безопасная вода.

По химическому составу питьевая вода Алматы имеет природный сбалансированный состав микроэлементов, необходимых для человека. В воде отсутствуют тяжелые металлы, фенолы, и нефтепродукты. Вода безопасна по бактериологическому и химическому показателям.

Существующие источники воды имеются в достаточном объеме, вопрос несколько лет назад остро стоял по их доставке до новых микрорайонов и тех населенных пунктов, которые в последнее десятилетие были присоединены в город из области.

За последние 3-4 года за счет средств бюджета по линии управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города построено и заканчивается строительство сотен километров водопровода. Полностью решен вопрос централизованного водоснабжения микрорайонов Калкаман, Достык, Алты Алаш, с мая текущего года ведутся работы по подключению домостроений к новым сетям жителей мкр. Улжан, Таугуль, Шанырак.

Уже в этом году качественную воду получат жители мкр. Айгерим, Акбулак, Курылысшы, Томирис и еще ряда микрорайонов Алатауского района, продолжаются работы по проведению инженерных коммуникаций в других микрорайонах Жетысуского, Медеуского, Турксибского районов.

Более 70 тыс. жителей получили доступ к качественной питьевой воде. Более того, десятки тысяч домов имеют возможность подключиться и к центральной канализации, соответственно решился и сложный экологический вопрос в этих районах – проблема септиков и выгребных ям.

В текущем году начинается строительство сетей водоснабжения и в ряде микрорайонов Наурызбайского района.

В этом году за счет собственных средств ГКП "Алматы Су" будут заменены более 15 км наиболее изношенных водопроводных сетей. При проведении строительных работ по реконструкции сетей холодная вода отключаться у жителей не будет. Основной объем работ связанный с заменой сетей проводится на улицах, где отсутствует интенсивное автомобильное движение, при этом само движение для транспорта перекрываться не будет. Часть объема работ направлена на замену изношенных дворовых водопроводов, всего обновят сети по 39 дворам многоэтажной застройки.

Работы ведутся в направлениях, которые жители не видят, это замена насосов, ремонты резервуаров и скважин, задвижек, модернизация технологической цепочки и производственного оборудования.

Для удобства жителей Алматы прием по вопросам холодной воды и канализации осуществляется в 4 центрах по обслуживанию потребителей. В ближайшие годы алматинские водники планируют автоматизировать все производственные и технологические процессы и создать дополнительные сервисы для удобства жителей.

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