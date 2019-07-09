Организаторы Уимблдона объявили о штрафах в отношении теннисистов.

Американская теннисистка Серена Уильямс оштрафована на 10 тысяч долларов за то, что повредила ракеткой один из кортов Уимблдона, сообщает РБК со ссылкой на Yahoo Sports.

Инцидент произошел в выходные перед началом игр. Уильямс бросила ракетку на корт, повредив покрытие.

Ранее Уильямс вышла в четвертьфинал Уимблдонского турнира, обыграв в матче четвертого круга испанку Карлу Суарес-Наварро — 6:2, 6:2. Следующей соперницей 37-летней американки будет ее соотечественница Элисон Риске, выбившая из борьбы первую ракетку мира австралийку Эшли Барти.

Кроме Уильямс на $8 тыс. был оштрафован австралиец Ник Кирьос за отдельные "неспортивные инциденты" во время матчей первого и второго круга. В последнем он уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Штраф за неспортивное поведение в размере $3 тыс. получил и итальянец Фабио Фоньини. В матче третьего круга против американца Тенниса Сандгрена (3:6, 6:7 (12:14), 3:6) он резко высказался в адрес организаторов и пожелал, чтобы на одном из кортов "взорвалась бомба".

Семикратная победительница Уимблдона 37-летняя Уильямс сохраняет шансы побить рекорд Маргарет Корт по количеству титулов на турнирах "Большого шлема". В активе Серены 23 трофея, у Корт — 24.

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