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Мир

Екатерина Шульман оштрафована на 10 тысяч рублей

Екатерине Шульман назначили штраф, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 06:26 Фото: Facebook/Ekaterina.Schulmann
1 апреля суд города Москвы назначил публицисту Екатерине Шульман административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом вышла в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы Шульман Екатерина Михайловна признана виновной в совершении административного правонарушения и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей", – говорится в сообщении.

Речь идет о сотрудничестве с Берлинским центром Карнеги по изучению России и Евразии. Так, согласно материалам дела, в различных публикациях в сети интернет прокуратура заметила, что Шульман указывается экспертом Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Он является структурным подразделением Фонда Карнеги, признанного на территории России нежелательной организацией.

В этот же день 46-летняя Екатерина Шульман прокомментировала судебный документ на своей странице в Facebook.

В апреле 2022 года Минюст России объявил ее иноагентом. Тогда же политолог переехала в Германию как стипендиат Фонда Роберта Боша по приглашению, которое было получено за год до этого.

Также на днях известная россиянка Дарья Касаткина стала выступать под флагом Австралии.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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