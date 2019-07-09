Олимпийский чемпион из Казахстана получил "отличный опыт" в США

В преддверии мирового первенства лидеры казахстанской сборной по плаванию были отправлены в США на специальный продолжительный сбор к знаменитому американскому наставнику Дэйву Сало.

Лидеры сборной Казахстана по плаванию во главе с олимпийским чемпионом Дмитрием Баландиным завершили американский этап подготовки к чемпионату мира, который стартует на днях в Южной Корее, передает Zakon.kz.

Программа соревнований чемпионата мира по водным видам спорта такова, что соревнования по плаванию пройдут с 21 по 28 июля, хотя сам турнир открывается уже 12 июля с соревнований по прыжкам в воду и синхронному плаванию.

В преддверии мирового первенства лидеры казахстанской сборной по плаванию были отправлены в США на специальный продолжительный сбор к знаменитому американскому наставнику Дэйву Сало.

По завершении тренировок наши спортсмены поделились своими впечатлениями на своих страницах в Instagram.

- Закончилась последняя тренировка в Лос Анджелесе, спасибо за вашу работу и отличный опыт, Дэйв Сало. Продолжаем готовится к чемпионату мира, - написал олимпийский чемпион Дмитрий Баландин.

Не забыл высказаться о сборах в США другой наш пловец Адильбек Мусин.

- Вот и подошел к концу, наш подготовительный этап перед чемпионатом мира. Спасибо солнечной Калифорнии за теплый прием и тренеру за интенсивные и очень интересные тренировки. Отдельную благодарность хотим выразить Национальному олимпийскому комитету за такой масштабный и грандиозный проект, - отметил пловец.

Адиль Каскабай назвал сбор в США основным этапом подготовки к мировому первенству.

Альберт Ахметов

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