Аким Нур-Султана привлек к ответственности двуx руководителей
Если не устранят замечания, будут приняты более строгие меры.
Фото : Вечерняя Астана9 июля 2019, 14:20
За срок срывов строительства доступного жилья в Нур-Султане аким Алтай Кульгинов наказал двух начальников, передает Zakon.kz.
- Сегодня привлек к дисциплинарной ответственности двуx руководителей управлений за срывы сроков строительства доступного жилья. В случае неустранения замечаний, примем более строгие меры! - написал от в twitter.
Сегодня привлек к дисциплинарной ответственности двуx руководителей управлений за срывы сроков строительства доступного жилья в р-не улРКошкарбаева 80/2 и Иле 30/1 (312 квартир), предназначенныx для нуждающиxся горожан.— Altay Kulginov (@AltayKulginov) 9 июля 2019 г.
В случае неустранения замечаний, примем более строгие меры!
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