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Аким Нур-Султана привлек к ответственности двуx руководителей

Если не устранят замечания, будут приняты более строгие меры.

Фото : Вечерняя Астана9 июля 2019, 14:20

За срок срывов строительства доступного жилья в Нур-Султане аким Алтай Кульгинов наказал двух начальников, передает Zakon.kz.

- Сегодня привлек к дисциплинарной ответственности двуx руководителей управлений за срывы сроков строительства доступного жилья. В случае неустранения замечаний, примем более строгие меры! - написал от в twitter.


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