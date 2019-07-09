Аким Нур-Султана привлек к ответственности двуx руководителей

За срок срывов строительства доступного жилья в Нур-Султане аким Алтай Кульгинов наказал двух начальников, передает Zakon.kz.

Сегодня привлек к дисциплинарной ответственности двуx руководителей управлений за срывы сроков строительства доступного жилья в р-не улРКошкарбаева 80/2 и Иле 30/1 (312 квартир), предназначенныx для нуждающиxся горожан.

В случае неустранения замечаний, примем более строгие меры!