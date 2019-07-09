В двух районах Алматы ночью 10 июля отключат холодную воду
Жильцов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Фото : news.myseldon.com9 июля 2019, 14:37
Ряд микрорайонов Бостандыкского и Наурызбайского районов Алматы на ночь отключат от холодной воды, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ГКП "Алматы су".
- В связи с плановыми работами на сетях водоснабжения с 22 часов 10 июля до 6 утра 11 июля будет ограничена подача холодной воды в жилые дома и иные объекты, расположенные в микрорайонах "Мирас", "Курамыс", "Таусамал", "Рахат", в том числе жилые комплексы "Аль-Фараби", "Солнечная долина", "Мирас парк", "Тан Нуры", "Долина роз" "Bella Villa", "Crystal Air Village", - говорится в сообщении.
Как поясняется, кратковременное ограничение по услуге холодного водоснабжения связано с необходимостью замены запорной арматуры на объектах водоснабжения.
Жильцов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Телефон для справок: 274-66-66.
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