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АвтоЦОНы Казахстана заработали в прежнем режиме

Но в спецЦОНах Алматы до сих пор наблюдается скопление услугополучателей.

Фото : пресс-служба9 июля 2019, 14:40

Специализированные центры обслуживания населения Казахстана заработали в прежнем режиме. Программный веб-модуль МВД РК восстановлен, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

- Время оказания госуслуг по регистрации авто и выдаче водительских удостоверений соответствует стандарту. Однако, до сих пор наблюдается скопление услугополучателей в спецЦОНах Алматы. Это связано с тем, что в южной столице расположен самый крупный авторынок в Казахстане, кроме того помимо алматинцев в спецЦОНах Алматы регистрируют авто и получают права жители близлежащих регионов., - говорится в сообщении.

В связи с этим Правительство для граждан рекомендует казахстанцам, в частности жителям Алматы, регистрировать авто и производить замену водительских удостоверений онлайн через портал электронного правительства egov.kz.

К слову, с 1 июля в спецЦОНах Казахстана оказано почти 40 тысяч услуг для автовладельцев.


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