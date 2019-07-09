Игровую точку замаскировали под компьютерный клуб в Алматы

В ходе мероприятий из теневого оборота изъято 67 системных блоков с процессорами, 68 мониторов, 10 игровых автоматов, 4 игровых терминала и денежные средства на сумму 190 тысяч тенге.

В Алматы продолжается целенаправленная работа по пресечению фактов организации незаконного игорного бизнеса, передает Zakon.kz со ссылкой на Департамент экономических расследований по городу Алматы

- Департаментом экономических расследований по Алматы в рамках профилактических мероприятий "Город без азартных игр" проводятся масштабные мероприятия по искоренению незаконных игровых точек. Как показывает оперативно-следственная практика, организаторы незаконного игорного бизнеса, с целью обхода норм законодательства, внедряют различные схемы для придания азартным играм вид легальной деятельности: производится продажа якобы лотерейных билетов, открываются букмекерские конторы, тотализаторы, под прикрытием компьютерных клубов действуют электронные казино и т.д. - сообщили в департаменте.

Например, 5 июля во время рейдовых мероприятий в Алматы был выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса под видом деятельности компьютерного клуба.

- Данное заведение функционировало вопреки нормам Закона РК "Об игорном бизнесе". В ходе мероприятий из теневого оборота изъято 67 системных блоков с процессорами, 68 мониторов, 10 игровых автоматов, 4 игровых терминала и денежные средства на сумму 190 тысяч тенге. В настоящее время Департаментом экономических расследований по Алматы созданы следственно-оперативные группы, которые закреплены по районам города, и работа по ликвидации незаконных игровых точек активно продолжается, - резюмировали в ведомстве.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!