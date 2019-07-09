Франция вернет Узбекистану деньги Каримовой

Нынешнее решение об "изъятии доходов, приобретенных незаконным путем" — первое подобное для Франции.

9 июля вступило в силу решение о конфискации имущества дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой во Франции. Деньги от продажи трех объектов недвижимости (квартиры в Париже, виллы в районе Сен-Тропе и замка в парижском пригороде), "приобретенных незаконным путем", должны будут вернуться в узбекский бюджет. Первые подробности этого исторического решения — в материале RFI.

Главная героиня этого материала, 47-летняя Гульнара Каримова, старшая дочь экс-президента Узбекистана, сейчас в тюрьме под Ташкентом. Еще несколько лет назад Гульнара была на вершине славы и богатства: возглавляла фонды, устраивала показы мод собственной марки и вечеринки в престижнейших залах Европы, была послом Узбекистана при ООН и считалась преемницей, которая должна "унаследовать" пост президента страны.

Но в 2013-м Гульнара впала в немилость у отца, Ислама Каримова. Потом она куда-то надолго "исчезла". Позднее стало известно, что в Узбекистане в октябре 2013 года против нее было возбуждено уголовное дело. Ее приговорили по коррупционным статьям (первоначальный приговор — 10 лет тюрьмы — был заменен на 5-летний домашний арест и обещание вернуть в казну деньги с заграничных счетов).

Параллельно правоохранительные органы Швейцарии начали расследование, фигурантами которого стала сама Гульнара Каримова и несколько человек из ее окружения. Затем швейцарская юстиция арестовала около 800 миллионов швейцарских франков, "добытых незаконным путем", и, предположительно, напрямую или косвенно принадлежащих Гульнаре Каримовой.

В основе нынешнего решения французских властей о конфискации "имущества Каримовой" лежит разбирательство, начатое в Швейцарии. Это швейцарские правоохранители обратились во Францию с запросом, на основании которого французская прокуратура в 2014-м возбудила дело по подозрению в "отмывании денег в составе преступного сообщества…". Дело было поручено Сержу Турнеру, следователю финансового отдела парижского суда.

5 сентября 2014 года судья Турнер издал постановления об аресте парижской "квартиры Каримовой", виллы в Гассене (около Сен-Тропе) и замка де Груссе, расположенного неподалеку от Версаля. Квартира, как сообщало французское деловое издание Challenges, была куплена за 31 миллион евро, замок, по данным Corse Matin, обошелся покупательнице в 28 миллионов, вилла стоила 2,4 млн.

Сегодня судебный следователь Серж Турнер и прокурор французской национальной финансовой прокуратуры Николя Байето говорят о знаковой победе. В интервью журналисту RFI Франку Александру они отмечают, что нынешнее решение об "изъятии доходов, приобретенных незаконным путем" — первое подобное для Франции.

Французское следствие пришло к выводу, что три объекта, оформленных на т.н. "компании по управлению недвижимостью" (Société civile immobilière — SCI) — это "плоды" коррупционных денег, полученных за доступ на телекоммуникационный рынок Узбекистана. Деньги получены от компаний, зарегистрированных в Швеции, России и Нидерландах.

По данным Турнера и Байето, эти "грязные деньги" осели в "десятке стран мира". Поэтому французским правоохранителям пришлось много ездить в загранкомандировки.

- Сегодня некоторые в прокуратуре спрашивают, не было ли это просто поводом для того, чтобы попутешествовать, — смеется прокурор Байето, подчеркивая, что еще недавно успех дела был совсем неочевиден.

Как утверждает прокурор Байето, окончательное решение Ташкента по поводу французской собственности Каримовой было принято в этом году. Для этого "понадобилось 18 месяцев" переговоров, — уточняет прокурор Николя Байето, подчеркивая, что "решающим" стал их совместный, с Сержем Турнером, выезд в Ташкент в январе нынешнего года. Обсуждали, среди прочего, и то, какой юридический путь выбрать для возврата денег.

- Можно было пойти (гораздо более сложным) путем признания судебных решений, вынесенных в Узбекистане. А можно было сделать так, чтобы узбекское государство согласилось объявить себя (во Франции) потерпевшим и стать гражданским истцом. Именно эту процедуру и выбрали" узбекские власти, — рассказал RFI адвокат Стефан Секкальди, представляющий интересы Республики Узбекистан.

В итоге 26 июня представители "компаний по управлению недвижимостью", на которые были оформлены квартира, замок и вилла, пошли на сделку с французским следствием по т.н. процедуре "явки с предварительным признанием вины" (CRPC).

Процедура, которая может быть проведена только по согласию генпрокурора Франции, избавляет фигурантов от судебного разбирательства. Срок апелляции по этой процедуре как раз и вышел сегодня, 9 июля. Это значит, что все три объекта недвижимости считаются конфискованными.

А так как, по словам адвоката Секкальди, "изъятые (во Франции) объекты недвижимости не передаются иностранному государству" в качестве возмещения, то Узбекистан получит средства от их продажи.

Такие торги проходят под контролем AGRASC (французского Агентства по возврату изъятых и конфискованных активов). К слову, парижская "квартира Каримовой" была продана с аукциона нынешней весной — за 14 миллионов евро, то есть, в два с лишним раза ниже цены покупки.

Еще часть от конфискованных "средств Каримовой" — 2 миллиона евро — уйдет на компенсацию "следственных расходов".

- Мы не хотели доходить в своей доброжелательности до глупости", — объясняет прокурор Николя Байето, подчеркивая, что, так как "нет никаких инструментов для измерения этих расходов, (мы) решили посчитать стоимость потраченного времени.

Гульнару Каримову в марте нынешнего года снова вернули в узбекскую тюрьму. Местные власти говорят о "нарушении условий домашнего ареста", но речь также идет об отказе продолжить выплату оговоренной прежде "компенсации" в бюджет Узбекистана.

1 июля швейцарское правосудие по апелляции Грегуара Манжа, адвоката госпожи Каримовой, приостановило процедуру "возврата" Узбекистану части денег — 550 миллионов швейцарских франков.

- Важнейшая победа в швейцарском федеральном суде. (…) Больше не будет сотрудничества с Узбекистаном, пока эта страна не положит конец незаконному задержанию нашей клиентки, — заявил адвокат Манжа в твиттере и заверил: На нее (оказывается) все больше и больше давления. Жизнь Каримовой в опасности.

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