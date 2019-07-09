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Госслужащих Актобе учат азам производства

За первое полугодие в организациях соответствующих с функциональными обязанностями госслужащих стажировку прошли 56 специалистов.

Фото : Слово и Дело9 июля 2019, 17:24

На сегодняшний день для формирования профессионального государственного аппарата и улучшения кадрового состава госслужбы предпринимаются новые методы, одним из которых является усовершенствование кадровой подготовки, передает пресс-служба департамента государственной службы по Актюбинской области.

В связи, с чем по инициативе областного департамента государственной службы госслужащих направляют для прохождения практики в частные и квазигосударственные структуры. По словам руководителя департамента Расула Медетова, при направлении на стажировку учитывается деятельность государственного органа, в котором работает госслужащий.

- К примеру, имеются ряд управлений, деятельность которых непосредственно связана с производством, при этом их сотрудники в реальности не знакомы с данной деятельностью. В связи с этим, мы считаем уникальной возможностью прохождения стажировки госслужащими в образовательных, квазигосударственных, а также частных организациях, где они воочию смогут ознакомиться со сложившейся ситуацией, поделиться с коллегами имеющими знаниями, обсудить рабочие процессы и приобрести новые навыки. Уверен, что эта практика даст возможность повысить профессиональный уровень государственных служащих, - сказал Медетов.

За первое полугодие в организациях соответствующих с функциональными обязанностями госслужащих стажировку прошли 56 специалистов. К примеру, бухгалтер аппарата акима Копинского селького округа Кобдинского района проходил стажировку в бухгалтерии Байганинского технического колледжа или главный специалист отдела ЖКХ города Актобе в ТОО "Табыс Актобе". Тем самым сотрудники госоргана и квазигосударственного сектора обменялись опытами.

Как заверили организаторы, во втором полугодии за приобретениями новых навыков отправятся 33 госслужащих.


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