Страна безопасна для всех иностранцев - президент Грузии

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна безопасна для всех проживающих иностранных граждан и гостей, сообщает РИА Новости.

- Обращаюсь к нашим гостям - Грузия исторически является символом толерантности и мы не допустим, чтобы эта традиция нарушалась. Даже в самые напряженные для страны периоды не было ни одного инцидента, который создал бы опасность проживающим в Грузии иностранным гражданам и гостям, - заявила Зурабишвили.

Она заверила, что эта тенденция продолжится.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну. Между тем, по данным грузинской статистики, в прошлый году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

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