"Просто так не оставим". Подробности инцидента с самокатчиком рассказали в компании

Мужчина, ехавший на самокате, напал на шофера автобуса безо всякой причины.

Подробности конфликта между самокатчиком и водителем автобуса, попавшего на камеры очевидцев в Алматы, журналисту Zakon.kz рассказала инженер безопасности дорожного движения компании City Bus Людмила Курбанова.

По ее словам, водитель маршрутного автобуса №99 двигался в полосе общественного транспорта со скоростью 37 км/ч (скорость зафиксирована по GPS). Перед ним по полосе общественного транспорта ехал мужчина на электросамокате и создавал помехи. Водитель автобуса двигался по своей полосе и остановился на обозначенной по маршруту остановке на улице Сейфуллина. После этого, по словам представителя компании, мужчина забежал в салон автобуса и ударил водителя несколько раз по лицу.

- После этого он попытался сбежать. Водитель автобуса поставил машину на ручной тормоз, побежал за ним, собираясь задержать и передать полиции. Сотрудники патрульной полиции приехали, все оформили. Мы написали заявление в РУВД. В свою очередь мужчина, ехавший на самокате, даже не признался, что его сбила машина (как это видно на видео), и заявил, что его покалечил наш водитель. Хотя на видео видно, что водитель не применяет к нему физической силы и просто пытается его задержать и сфотографировать. Видео с избиением водителя у нас имеется. Мы в любом случае это дело просто так не оставим и будем доводить до конца с приложением всех имеющихся у нас доказательств, - рассказала Людмила Курбанова.

Видео: Серикжан Маулетбай.

Инцидент попал на камеры очевидцев в Алматы. Между самокатчиком и водителем автобуса произошел серьезный конфликт. Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы, данный факт в настоящее время зарегистрирован в Управлении полиции Алмалинского района. Водитель автобуса доставлен в ГКБ №5, мужчина на самокате дает показания в полиции. Более подробные обстоятельства произошедшего станут известны после детального разбирательства по факту.

Владимир Демидов.

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