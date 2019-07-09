Токаев принял эстафету у маленькой девочки

Глава государства передал эстафету министру образования и науки Асхату Аймагамбетову, министру культуры и спорта Актоты Раимкуловой, а также певцу Димашу Кудайбергену.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял эстафету у девятилетней девочки Ляйлим-Шамшырак и прочитал отрывок из стихотворения Абая Кунанбаева "Ғылым таппай мақтанба", сообщает Zakon.kz.

Видеозапись Токаев опубликовал в своем Instagram.

- К 175-летию со дня рождения великого поэта Абая Кунанбаева девочка по имени Ляйлим-Шамшырак приняла участие в поэтической эстафете и передала ее мне. В свою очередь я с радостью принял предложение и с удовольствием продолжу ее, - сказал в видеообращении Токаев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от QASYM-JOMART TOQAYEV (@tokayev_online) 9 Июл 2019 в 5:44 PDT

Глава государства также передал эстафету министру образования и науки Асхату Аймагамбетову, министру культуры и спорта Актоты Раимкуловой, а также певцу Димашу Кудайбергену.

Ранее в Сети появилось видео, на котором школьница наизусть зачитывает стихотворение Абая и передает поэтическую эстафету Касым-Жомарту Токаеву, министру информации и общественного развития Даурену Абаеву и певцу Сакену Майгазиеву.

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