Футбольные ворота упали на ребенка в Костанае.

Мальчик находится в тяжелом состоянии.

В Костанае на мальчика упали тяжелые футбольные ворота. Об этом пишут "Костанайские Новости", передает Zakon.kz.

По данным регионального портала, инцидент произошел 28 июня вечером. Мальчики играли в футбол во дворе, во время игры ворота упали на ребенка. Дети вызвали отца пострадавшего, позже к месту прибыла скорая помощь.

В детской областной больнице приняли решение провести экстренную операцию. У мальчика был разрыв печени, сильная забрюшинная гематома. На сегодняшний день ему провели уже три операции. И не исключено, что придется переводить из областной больницу в республиканскую клинику. Состояние ребенка до сих пор остается очень тяжелым.

Родные и друзья семьи решили самостоятельно разобраться в случившемся. Выяснилось, что площадку делали 3 года назад. Также родные написали заявление в полицию.

- После мы разговаривали с председателем местного КСК. Оказалось, что поле не состоит ни на чьем балансе. Кроме того, она говорит, что ранее звонила подрядчику. Он охотно согласился отремонтировать, но никаких действий не последовало. Правда, по словам председателя, просьба была устной и нигде это не зафиксировано. Позже мы встретились с начальником отдела ЖКХ. Он обещал разобраться, но на сегодняшний день от него тоже нет никакого ответа, - рассказала друг семьи Гульнар Садыкова.

Гульнар собирается выступать защитником семьи в суде. По ее словам, ворота до сих пор стоят на площадке.

Подобный инцидент произошел в мае этого года, но уже в Мангистауской области. Там футбольные ворота упали на 12-летнего мальчика. Его доставили в больницу и поставили диагноз: перелом основания черепа, линейный перелом лобно-теменной кости слева, травматический шок. После осмотра врачом, мальчику была проведена экстренная операция на голове, после чего состояние мальчика стабилизировалось.

Еще один инцидент произошел в Павлодарской области в марте. 12-летний ребенок вместе с другими детьми играл на футбольном поле во время каникул, когда на него упали ворота весом более 100 кг.

12 февраля подобный случай произошел в столице. В одной из частных спортивных школ на девятилетнего мальчика упали тяжелые футбольные ворота.

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