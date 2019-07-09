Необходимы новые школы, детские сады, поликлиники - Сагинтаев

Аким Алматы поручил уделить особое внимание развитию социальной инфраструктуры.

В ходе рабочего объезда Бакытжан Сагинтаев ознакомился с социально-экономическим положением Бостандыкского района и посетил ряд объектов социальной инфраструктуры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

- Высокие темпы строительства жилья должны подкрепляться развитием социальной инфраструктуры: необходимы новые школы, детские сады, поликлиники, - подчеркнул глава города.

Акиму района А.Рахимбетову поручено при строительстве жилья предусматривать на первых этажах помещения под социальные объекты. К имеющимся школам необходимо пристраивать дополнительные площади.

Жители микрорайонов Ерменсай, Ремизовка, Актобе, Баганашыл, Нурлытау, Алатау, Кокшокы, Алма-Арасан, Жайлау пожаловались на отсутствие полноценного и качественного водоснабжения, а также перебои с электричеством, волокиту с газоснабжением.

В вопросах благоустройства районному акимату необходимо предусмотреть создание новых рекреационных зон и мест отдыха, с детскими площадками, скамейками и освещением.

На предстоящем аппаратном совещании аким района должен представить конкретные шаги по решению всех указанных вопросов, беспокоящих жителей.

В парке Первого Президента РК акиму мегаполиса доложили о необходимости проведения реконструкции инфраструктуры парка.

Во время посещения жилого комплекса "Тенгиз Тауэрс" жильцы домов сообщили Сагинтаеву о ряде проблемных вопросов, связанных оформлением прав на собственность и с незавершенным строительством паркинга.

При осмотре земельного участка напротив ТРЦ "Mega Center Almaty" акиму города доложили, что в Бостандыкском районе имеется 373 неосвоенных земельных участка общей площадью 149,13 га. Владельцам 55 земельных участков выданы предписания о принятии мер по использованию участков по назначению.

Также аким города посетил лыжный комплекс "Сункар", где ознакомился с текущим состоянием комплекса и необходимых мерах по его дальнейшему развитию.

В ходе осмотра Центра урбанистики аким Алматы встретился с руководителями строительных организаций города, обсудив вопросы дальнейшего развития отрасли и проблему ветхого жилья, для решения которой важно обеспечить баланс интересов, с учетом мнения жителей.

Здесь же Сагинтаев провел выездное совещание по вопросам развития Алматы. Поставлена задача по развитию сервисной экономики и, прежде всего, сферы услуг в окраинных районах. Городу нужна собственная программа развития бизнеса, основанная на принципе "Город без окраин". Потребуются гранты и доступные кредиты для запуска собственного дела. Решение этих вопросов позволит создать новые рабочие места для алматинцев.

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