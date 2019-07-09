Видео полыхающего ЖК в Нур-Султане появилось в Сети
Пожар тушат 61 человек личного состава и 13 единиц техники столичного ДЧС.
Фото : КЧС МВД РК9 июля 2019, 21:03
В Сети опубликовали видео пожара в элитном ЖК в Нур-Султане, сообщает Zakon.kz.
Пожар произошел 9 июля вечером. По информации ДЧС, горела гровля жилого комплекса "Британский квартал" на переулке Саркырама столичного района Алматы.
Жители дома эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных расчетов. Пожар тушат 61 человек личного состава и 13 единиц техники столичного ДЧС.
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