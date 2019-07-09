Не надо переманивать таланты из Казахстана - Путин

Путин отметил, что в России учатся около 70 тысяч студентов из Казахстана.

Россия и Казахстан должны объединить усилия, чтобы увеличивать общую конкурентоспособность, переманивать таланты из соседней республики не надо. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами Уральского федерального университета, передает РИА Новости.

- Когда я сказал, что надо переманивать талантливых людей в Россию, в принципе, действительно, так и надо делать, но из Казахстана не надо. Почему? Потому что с такими странами, как Казахстан, у нас должна быть другая задача: надо объединять усилия. Что эффективнее развивается в России, развивать в России, что эффективнее функционирует в Казахстане, надо делать в Казахстане. И объединять усилия в рамках межгосударственных связей, - сказал Путин, отвечая на вопрос о совместных российско-казахстанских грантах для талантливых студентов.

Президент России отметил, что сейчас в РФ учатся около 70 тысяч студентов из Казахстана.

- Только в прошлом году 150, по-моему, человек принято на бюджетной основе, то есть за счет российского бюджета, но по большому счету нам нужно и в таких странах, как Казахстан, развивать свою собственную промышленность, собственную науку. Компетенции новые передавать туда. И на этой базе увеличивать общую конкурентоспособность. Если мы дойдем до совместных грантов, это будет еще лучше. Пока первый шаг сделан, я даже не знал, с двух сторон гранты выдаются. Но если будут общие гранты, будет еще лучше, имея в виду те общие цели, которые перед нами стоят, - добавил Путин.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!