Директор школы извинилась за слова об утонувшей в "Хан-Шатыре" девочки

В отношении директора и классного руководителя составлены административные протоколы.

Комитет по охране прав детей МОН РК организовал внеплановую проверку деятельности пришкольного лагеря в школе-гимназии № 10 города Нур-Султан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Обращение в министерство поступило от отца ученицы школы-гимназии №10, погибшей 3 июня в пляжном бассейне ТРЦ "Хан Шатыр".

По данному факту возбуждено два уголовных дела, все материалы, связанные с функционированием пришкольного лагеря, были изъяты Департаментом полиции Нур-Султана.

- Вместе с тем, по итогам проведенной проверки и с учетом имеющихся фактов некорректного высказывания в СМИ директором школы-гимназии № 10 города Нур-Султан о погибшей девочке, в отношении данного должностного лица и классного руководителя составлены административные протоколы по привлечению к административной ответственности по пункту 1 статьи 409 КоАП РК "Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей и норм педагогической этики педагогическим работником" через суд. Сегодня директором школы даны официальные извинения за интервью, вызвавшее возмущение родителей утонувшей девочки, - сообщили в министерстве.

В ведомстве также напомнили о том, что для оперативного реагирования действует телефон доверия 74- 25-28 и телеграмм чат - "BALA QORGAY".

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