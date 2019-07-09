Трагедия на ВОАД. Независимый судмедэксперт сделал неожиданное заявление по делу

Ребенок мог получить травмы не от удара камнем, как говорит следствие, а в результате наезда автомобиля.

В Алматы продолжается суд по громкому делу Мурата Аскар-Оглы. Его обвиняют в покушении на убийство собственного малолетнего сына. Независимый судмедэксперт во время допроса сделал неожиданное заявление, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Ребенок мог получить травмы не от удара камнем, как говорит следствие, а в результате наезда автомобиля. Именно эта версия была самой первой.

Версию гособвинения о том, что четырехлетнего Мухаммеда ударил камнем собственный отец, будучи пьяным, сегодня исключил независимый судмедэксперт. Его пригласила сторона защиты. По мнению специалиста, заключения ранее проведенных экспертиз и характер травм говорит об одном - ребенка сбила машина. :

- Характер и морфологические особенности повреждения черепа головного мозга и его оболочек у Аскар-Оглы дают основания высказаться о том, что они причинены в условиях дорожно-транспортной травмы при ударе выступающими частями автомобиля по телу человека с последующим отбрасыванием тела, падением и ударом о поверхность дорожного покрытия. То есть все области тела задействованы, а это происходит в условиях автомобильной травмы, - заявил независимый эксперт Рахимжан Абдукаримов.

Эксперт восстановил 3D модель поврежденного черепа. Однако гособвинение усомнилось в компетенции специалиста и попросило предоставить оригиналы сертификатов и подтверждающие его квалификацию документы.

- Столкновение с автомашиной джип с большим "кенгурятником", никаких потертостей. Никаких разорванных вещей у него нет. Вся одежда целая. Какое может быть ДТП? Уважаемый суд, я прошу на следующее заседание также явиться и предоставить документы, которые были представлены экспертом, - сказал прокурор Еркин Баймагамбетов.

В день трагедии ребенка недалеко от дома обнаружила жительница Алматы - Светлана Цой. Она и ее дочери вызвали "скорую".

По мнению женщины, пострадавшего могли намеренно вывезти на обочину.

- Он один раз пришел в сознание, а больше нет. И мы дождались "скорой", потом полиция приехала. Мое мнение, что его сюда привезли. Это не случилось здесь, возле нашего дома. Обнаружен в кустах. И ребенка практически не было видно. И там не проезжая часть. И редко, кто проходит в этом месте, - сказала свидетель Светлана Цой.

Местный имам случившееся и вовсе назвал недоразумением. Ведь семья никогда не была замечена в скандалах и всегда посещала мечеть.

- Его мы знаем только как уважительного человека, воспитанного. И никаких отрицательных или неадекватных действий с его стороны, во всяком случае, мною не наблюдалось. Я сам лично разговаривал с ребенком, он говорил: "Я очень сильно люблю папу и соскучился, хочу уже поскорее увидеться", - рассказал имам Юсуф Алиев.

На прошлых заседаниях прозвучали заявления других свидетелей. По данным государственных экспертов, на камне, которым отец предположительно ударил ребенка, не обнаружено ДНК подсудимого. А недалеко от места ЧП видели большую черную машину.

Трагедия произошла на Восточной объездной дороге ровно год назад. Изначально рассматривалась версия ДТП. Более двух недель полиция разыскивала виновника. Позже в совершении преступления сознался отец ребенка. Однако на судебных заседаниях от первоначальных показаний он отказался. Мужчина по-прежнему отрицает свою вину.

Когда будет поставлена точка в запутанном деле - пока неизвестно. Очередное заседание назначено на следующую неделю.

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