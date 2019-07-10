Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Джордж Мартин рассказал подробности приквела "Игры престолов"

Несмотря на то что съёмки стартовали в прошлом месяце, окончательного названия у проекта нет.

Фото : kubnews.ru10 июля 2019, 01:52

Писатель Джордж Мартин, автор цикла "Песнь льда и пламени", по сюжету которого сняли "Игру престолов", рассказал подробности приквела сериала, передает Life.

По словам писателя, действия приквела происходят во времена, когда в Вестеросе было не семь королевств, а сто. Тогда борьба за власть между множеством правителей была намного более жестокой, чем в сюжете сериала.

Мартин не подтвердил версию о том, что главными героями нового сериала будут основатели домов Старков и Ланнистеров - Брандон Строитель и Ланн Умный. Оказалось, что Ланнистеров в принципе не будет в сериале. Как говорит писатель, назвать главных героев сейчас невозможно: действие будет разворачиваться вокруг разных людей, проживающих в разных королевствах.

Кроме того, действия картины будут разворачиваться ещё до начала рода Таргариенов, а значит, что драконов в сериале тоже не будет.

Окончательного названия сериала также нет. Предложенный Мартином вариант "Долгая ночь" может не сохраниться, поскольку такой же заголовок был у третьего эпизода восьмого сезона "Игры престолов".

В июне уже начались съёмки приквела "Игры престолов". Создатели назвали и актёрский состав сериала. Как оказалось, в новой картине не будет уже любимых зрителями героев.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты