Человеческие останки нашли на пляже в Актау
Человеческий скелет обнаружили на побережье между "Шорой" и базой отдыха.
Фото : очевидцев10 июля 2019, 02:01
По словам очевидцев, останки были обнаружены 8 июля, во время поиска двух предположительно утонувших на водоканале "Шора" братьев, передает инАктау.
Человеческий скелет обнаружили на побережье между "Шорой" и базой отдыха. Очевидцы рассказали, что его обнаружила лошадь, которую неравнодушные люди выделили для поисковых работ.
По факту назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в пресс-службе Департамента полиции по Мангистауской области.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4977022-af8e748539ae7003dad190058381eab2
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...