Человеческие останки нашли на пляже в Актау

Человеческий скелет обнаружили на побережье между "Шорой" и базой отдыха.

По словам очевидцев, останки были обнаружены 8 июля, во время поиска двух предположительно утонувших на водоканале "Шора" братьев, передает инАктау.

Человеческий скелет обнаружили на побережье между "Шорой" и базой отдыха. Очевидцы рассказали, что его обнаружила лошадь, которую неравнодушные люди выделили для поисковых работ.

По факту назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в пресс-службе Департамента полиции по Мангистауской области.

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