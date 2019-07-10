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Человеческие останки нашли на пляже в Актау

Человеческий скелет обнаружили на побережье между "Шорой" и базой отдыха.

Фото : очевидцев10 июля 2019, 02:01

По словам очевидцев, останки были обнаружены 8 июля, во время поиска двух предположительно утонувших на водоканале "Шора" братьев, передает инАктау.

Человеческий скелет обнаружили на побережье между "Шорой" и базой отдыха. Очевидцы рассказали, что его обнаружила лошадь, которую неравнодушные люди выделили для поисковых работ.

По факту назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в пресс-службе Департамента полиции по Мангистауской области.


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