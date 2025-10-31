В пустыне около Лас-Вегаса нашли более 300 человеческих останков

В пустыне американского штата Невада обнаружено 315 человеческих останков неизвестного происхождения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, в пустынной местности были обнаружены груды сожженных останков, при этом на них отсутствует какая-либо идентифицирующая информация. Это делает установление личностей погибших практически невозможным.

"Останки были обнаружены 28 июля недалеко от города Серчлайт, который находится примерно в часе езды от Лас-Вегаса", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "кремированные человеческие останки" найдены разбросанными по пустыне Невада.

Власти полагают, что пустыню "усеяло похоронное бюро", но не раскрывают информацию о компаниях, подозреваемых в причастности к этому. Хотя развеивание человеческих останков на общественных землях в Неваде разрешено, массовый коммерческий сброс похоронными бюро является незаконным в соответствии с законодательством штата. Как уточняется, компании "обязаны сохранять достоинство доверенных им останков".

DISTURBING: Over 300 piles of cremated human remains were discovered scattered throughout the Nevada desert 😳

pic.twitter.com/hqysu4GlTM — Daily Loud (@DailyLoud) October 31, 2025

Ранее сообщалось, кто нарушает покой усопших на кладбищах Казахстана.