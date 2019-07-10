Саакашвили сломал руку пенсионерке

СМИ дают разную информацию по инциденту.

Бывший одесский губернатор, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе потасовки у здания суда в Одессе сломал руку пожилой женщине, пишет Odessit.ua.

Саакашвили вместе со своими сторонниками организовал пикет у здания суда, где зачитывался приговор по делу о незаконной покупке завода "Краян" мэром города Геннадием Трухановым.

В ходе акции экс-губернатор устроил потасовку со своими оппонентами и охранниками мэра, ударив пожилую женщину. В результате пенсионерка упала и сломала руку, после чего ее госпитализировали.

Украинский "24 канал" также сообщает о потасовке с участием Саакашвили у здания суда, однако о пострадавшей пенсионерке в сюжете ничего не говорится. Издание Timer пишет о том, что пожилая женщина получила травму руки, однако напрямую с Саакашвили это не связали.

Зеленский вернул гражданство Саакашвили 28 мая, на следующий день политик вернулся на Украину.

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