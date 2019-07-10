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Во сколько обходится США День независимости

СМИ опубликовали затраты правительства.

Фото : pixabay.com10 июля 2019, 07:40

Празднование Дня независимости США 4 июля стоило министерству обороны страны 1,2 миллиона долларов, сообщает телеканал CBS со ссылкой на Пентагон.

По данным телеканала, сумма не отражает полностью стоимость мероприятия "Салют Америке" для налогоплательщиков, однако включает в себя затраты демонстрационные полеты истребителей и транспортировку военной техники. Финансирование мероприятия поступило из бюджета военных служб.

При этом многие обрушились с критикой в адрес Трампа за использование денег налогоплательщиков для празднования Дня независимости. Его также обвинили в отходе от традиций празднования события, а также в излишней милитаризации праздника и в саморекламе в рамках его предвыборной кампании по переизбранию.

Сам Трамп попытался заступиться за "Салют Америке" в своем Twitter, заявив, что стоимость праздника "завтра будет мало сравнима с его ценностью".

Источник: Лайф


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