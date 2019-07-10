174 человека отравились на свадьбе в Кыргызстане

Минздрав страны назвал причины массового отравления.

Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Кырргызстана установил причины массового отравления в ресторане в Токмаке, передает Служба новостей Центральной Азии.

Как сообщает Минздрав, всего обратившихся за медицинской помощью было 174 человека, из них были госпитализированы 78. 10 человек продолжают получать лечение.

В ходе расследования выявлено, что в данном случае имело место бактериальное пищевое отравление сальмонеллезной инфекцией, что подтверждается результатами лабораторных анализов.

"В 48% клинических материалов от больных высеяна Salmonella enteritidis", - говорится в сообщении.

Ресторан "Мегаполис" предписанием Токмокской санэпидемстанцией закрыт до устранения нарушений.

Массовое отравление в Токмаке произошло 29 июня в ресторане "Мегаполис", где проходило свадебное торжество. На праздник были приглашены 256 человек из Токмака, Бишкека, Кочкорского и Иссык-Кульского районов.

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