Саудовскую принцессу судят за насилие над сантехником

Разбирательства по делу проходят во Франции.

Принцесса Хасса бинт Салман, сестра наследного принца Мохаммеда бен Салмана, обвиняется в насилии в отношении сантехника во Франции, передает РИА Новости.

По версии следствия, телохранитель принцессы несколько часов издевался над рабочим, египтянином по происхождению – избивал его, заставлял вставать на колени и целовать ноги принцессе. Причиной такого обращения стало то, что сантехник, по утверждениям принцессы, без разрешения снимал ее и ее квартиру в Париже на мобильный телефон.

Инцидент произошел еще осенью 2016 года.

Обвинение утверждает, что принцесса Хасса бинт Салман злоупотребила своей властью и стала соучастницей насилия. Прокурор требует приговорить ее к лишению свободы сроком на полгода, а также к штрафу в размере 5 тысяч евро.

Телохранителя принцессы требуют приговорить к восьми месяцам условного заключения и штрафу в размере пяти тысяч евро.

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