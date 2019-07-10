На мальчика обрушилась стена дома в Костанайской области
У ребенка был перелом костей таза.
Фото : МК на Кубани10 июля 2019, 10:57
ЧП случилось в селе Шадысаевка Карабалыкского района. Мальчишки играли около дома, а велосипеды приставили к стенке дома, который принадлежал дедушке пострадавшего мальчика. В это время дом разбирали, чтобы снести, передает Zakon.kz со ссылкой на "Костанайские новости".
- Мальчишки, когда наигрались, пошли за велосипедами и присели на подоконник разборного дома, вот здесь стена и рухнула. Кто успел, отбежали, а Талгат остался под развалинами, - рассказала руководитель отдела образования Дильнара Сапанова.
Ребенка экстренно отправили в Карабалыкскую районную больницу, а оттуда в областную детскую. Провели экстренную операцию. У него был перелом костей таза. Сейчас мальчик находится на скелетном вытяжении и продолжает получать необходимое лечение.
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