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Жаркая погода будет в Казахстане в ближайшие дни

Только на западе возможен кратковременный дождь, но при этом жарко, как и на остальной территории республики.

Фото : sputniknews.kz10 июля 2019, 11:20

О том, какая погода ожидает казахстанцев 11-13 июля 2019 года, рассказали в РГП "Казгидромет", передает Zakon.kz.

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Уже середина июля – самый разгар лета. И погода в предстоящие трое суток ожидается по-летнему жаркая и без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 30-38°С, а местами и до плюс 40…43°С, что выше средних многолетних значений, - сообщили синоптики.

Только на западе возможен кратковременный дождь, но при этом жарко, как и на остальной территории республики.


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