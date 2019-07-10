Странное видео сняли в Алматы: грузовик тащил джип по дороге
Подробности инцидента выясняются.
Фото : кадр видео10 июля 2019, 13:05
В соцсетях активно распространяют и обсуждают видео, на котором грузовик тащит джип по дороге, передает Zakon.kz.
Следом за машиной бегут женщина с мужчиной. Но им ничего не удается предпринять.
На какой из улиц это произошло, и причина - неизвестно. Пользователи выдвигают самые разные причины происходящему: помогает завести машину, у грузовика отказали тормоза, съемки клипа или фильма и другие.
Мы обратились в ДП города за комментарием.
Ранее в Сети уже появлялось видео, на котором экстравагантно одетая женщина не давала увезти на эвакуаторе ее золотистого цвета авто. Позже выяснилось, что это были съемки клипа.
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