Не пытались высмеять полицию. Подробности инцидента с "золотым" BMW в Алматы

Действиям авторов идеи будет дана правовая оценка.

В городской полиции сообщили некоторые подробности о видеоролике с "полицейским", "золотым" BMW и эпатажной женщиной, передает Zakon.kz.

- Департамент полиции Алматы, изучив видео, появившееся в социальных сетях, на котором запечатлена конфликтная ситуация человека в полицейской форме и женщины, сообщает, что фигуранты и техника на видео никакого отношения к полиции не имеет. В ходе проверочных мероприятий установлено, что этот эпизод является тизером музыкального клипа, - сообщили в пресс-службе ДП города.

Представитель продюсерского центра, осуществлявшего съемку, пояснила, что в авторы клипа не пытались высмеять органы внутренних дел, их целью было показать убогость ситуаций, в которых участвуют люди, нарушающие ПДД.

- Действиям авторов идеи будет дана правовая оценка, с дальнейшим принятием мер в соответствии с законодательством, - отметили в полиции.

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