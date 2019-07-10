В Казахстане изменили порядок торгов и применение рыночного курса обмена валют

Изменения вводятся в действие с 1 июля 2019 года.

Постановлением правления Национального банка РК от 26 июня 2019 года и приказом первого заместителя премьер-министра РК -министра финансов РК от 27 июня 2019 года внесены изменения в порядок определения и применения рыночного курса обмена валют, сообщает Zakon.kz.

Как следует из документа, рыночный курс обмена валют определяется ежедневно в рабочие дни, в которые акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" проводит торги по иностранным валютам, в следующем порядке:

- по доллару США рыночный курс обмена валюты определяется как средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся по состоянию на 15-30 часов времени города Нур-Султан;

- по другим иностранным валютам рыночный курс обмена валют по отношению к тенге определяется как кросс-курс, рассчитанный с использованием рыночного курса доллара США по отношению к тенге и курсов данных валют к доллару США, сложившихся по состоянию на 16-00 часов времени города Нур-Султан в соответствии с котировками спроса, полученными по каналам информационных агентств.

Постановление и приказ подлежат официальному опубликованию и вводятся в действие с 1 июля 2019 года.

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