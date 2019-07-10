В Министерстве торговли и интеграции РК назначены вице-министры

Постановлениями Правительства РК вице-министрами торговли и интеграции Республики Казахстан назначены Жанель Кушукова и Азамат Аскарулы.

Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов представил вице-министров ведомства, передает Zakon.kz.

Постановлениями Правительства РК вице-министрами торговли и интеграции Республики Казахстан назначены Жанель Кушукова и Азамат Аскарулы.

Жанель Кушукова родилась в Петропавловске. Окончила Северо-Казахстанский государственный университет им. Козыбаева. Трудовую деятельность начала в 2001 году в качестве ведущего эксперта по защите внутреннего рынка Комитета по антидемпинговому контролю Министерства экономики и торговли Республики Казахстан.

В 2002-2004 гг. - ведущий специалист отдела таможенной и тарифной политики Департамента торговли, международного сотрудничества и экспортного контроля Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан.

В 2004-2008 гг. - начальник отдела таможенно-тарифного регулирования, заместитель начальника управления, начальник управления Департамента по вступлению в ВТО.

В 2008-2010 гг. - директор Департамента развития внешнеторговой политики Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан.

Последние 9 лет занимала должность директора Департамента развития внешнеторговой политики Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Азамат Аскарулы родился в 1984 году в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Гарвардский университет, Гонконгский университет науки и технологии.

В разные годы работал главным специалистом департамента воздушного транспорта АО «КТЖ Экспресс», директором Департамента международных отношений ТОО «Самрук-Казына Инвест», возглавлял «KTZ Express Hong Kong Ltd».

С 2017 года занимал должность советника Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан.

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