Назначен новый руководитель Nur Media

Елбасы поставил задачу по переформатированию работы холдинга.

Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек сообщил о новом назначении в холдинге Nur Media, передает Zakon.kz.

- Елбасы, Лидер партии поставил задачу по переформатированию работы холдинга Nur Media. Необxодимо перестроить работу партийныx ресурсов с акцентом на "новые" медиа. В этой связи Болат Кальянбеков назначен гендиректором холдинга. Желаю успехов в достижении поставленных целей, - написал Байбек.

Ранее Кальянбеков возглавлял телеканал "Алматы".

Кальянбеков Болат Серикович



Последняя должность: Генеральный директор телеканала "Алматы"

Дата рождения: 02.05.1979

Место рождения: КазССР

Владение языками: Казахский, русский

Образование, специальность (квалификация), лицензии: Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова, специальность "политология"

Трудовой стаж:

· Ведущий специалист Отдела рынка труда и содействия в трудоустройстве Саранского городского центра занятости Карагандинской области (02.2002-2003);

· Главный специалист Отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма города Сарани (2003-2004);

· Главный специалист Отдела анализа и прогнозирования Управления информации по Карагандинской области (04.2004-10.2004);

· Главный специалист Отдела по информационной политике и работы со СМИ Департамента внутренней политики Карагандинской области (2004-2005);

· Начальник Отдела по вопросам культуры и молодежной политики отдела культуры и развития языков города Сарани (2005-2006);

· Главный специалист Отдела мониторинга электронных средств массовой информации Управления средств массовой информации Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан (03.2006-05.2006);

· Начальник Отдела мониторинга электронных СМИ Управления средств массовой информации Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан (2006-2007);

· Начальник Управления средств массовой информации Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан (2007-2009);

· Инспектор Сектора информационной сферы Отдела внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (02.2009-10.2009);

· Заведующий Сектором информационной сферы Отдела внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (10.2009-02.2012);

· Председатель Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан (15.02.2012-07.03.2014);

· Заведующий Отделом информационного обеспечения Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан) (04.2014-02.2019);

· Генеральный директор телеканала "Алматы" (с 02.2019)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Медаль "Мінсіз қызметі үшін" 2 степени (2019)

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