Правила ведения электронных паспортов на автотранспорт утвердили в РК

Правила вводятся в действие с 3 июля 2019 года.

Правительство Казахстана приняло постановление от 3 июля 2019 года "Об утверждении Правил ведения электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники", сообщает Zakon.kz.

Электронные паспорта оформляются в системах электронных паспортов на принадлежащие юридическим и физическим лицам РК, иностранным физическим и юридическим лицам, а также физическим лицам без гражданства:

- транспортные средства, предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования, подлежащие государственной регистрации;

- шасси транспортных средств;

- самоходные машины и другие виды техники, подлежащие государственной регистрации.

Участниками систем электронных паспортов являются:

- администратор систем электронных паспортов;

- национальный оператор (национальный администратор) системы электронных паспортов;

- организации-изготовители транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, включенные в единый реестр, в том числе организации, осуществляющие сборочное производство продукции организации-изготовителя и уполномоченные этой организацией-изготовителем на оформление электронных паспортов на собранную ими продукцию, сведения о которых вносятся организацией-изготовителем в единый реестр в качестве сведений об организациях, уполномоченных на оформление электронных паспортов на собранную продукцию;

- уполномоченный орган (организация);

- Евразийская экономическая комиссия;

- уполномоченные государственные органы:

по обеспечению безопасности дорожного движения в части государственной регистрации транспортных средств (шасси транспортных средств) и дорожно-транспортных происшествий с участием транспортного средства (шасси транспортного средства), самоходных машин и других видов техники;

в сфере таможенного дела;

- местные исполнительные органы в части государственной регистрации самоходных машин и других видов техники;

- оператор расширенных обязательств производителей (импортеров);

- собственник транспортного средства (шасси транспортного средства) самоходной машины и других видов техники;

- иные лица, заинтересованные в получении (направлении) сведений, содержащихся в электронных паспортах.

Электронные паспорта оформляются в системах электронных паспортов:

- организацией-изготовителем - в отношении транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, изготовленных этой организацией-изготовителем с даты начала применения электронных паспортов;

- уполномоченным органом (организацией) - в отношении:

транспортных средств, изготовленных в Казахстане в условиях серийного производства, в конструкцию которых в индивидуальном порядке были внесены изменения до выпуска в обращение, или изготовленных в РК в индивидуальном порядке из сборочного комплекта

либо являющихся результатом индивидуального технического творчества, или ввозимых в РК физическим лицом для собственных нужд, или ввозимых в РК из числа ранее допущенных для участия в дорожном движении за пределами республики;

транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза физическим или юридическим лицом на срок более 12 месяцев подряд;

транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, обращенных в государственную собственность в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, на которые обращено взыскание;

транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, изготовленных на таможенной территории Евразийского экономического союза организацией-изготовителем, не включенной в единый реестр;

транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, выпущенных в обращение до даты начала применения электронных паспортов;

транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, ввозимых на территорию РК из других государств-членов Евразийского экономического союза, на которые ранее не был оформлен электронный паспорт транспортного средства.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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