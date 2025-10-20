Правила ведения электронных паспортов транспортных средств утвердили в Казахстане

Министр промышленности и строительства приказом от 14 октября 2025 года утвердил Правила ведения электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане электронные паспорта оформляются в национальной системе электронных паспортов РК на принадлежащие юридическим и физическим лицам РК, иностранным физическим и юридическим лицам, а также физическим лицам без гражданства:

транспортные средства, предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования, подлежащие государственной регистрации;

шасси транспортных средств (далее – шасси);

самоходные машины и другие виды техники (далее – машины), подлежащие государственной регистрации.

Участниками национальной системы электронных паспортов являются:

национальный оператор;

организация – изготовитель;

уполномоченный орган (организация);

уполномоченные государственные органы:

– по обеспечению безопасности дорожного движения в части государственной регистрации транспортных средств и ДТП с участием транспортного средства;

– в сфере таможенного дела;

– в сферах индустрии и индустриально-инновационного развития;

– в сфере технического регулирования;

местные исполнительные органы в части государственной регистрации машин;

оператор расширенных обязательств производителей (импортеров);

подведомственная организация;

собственник транспортного средства (шасси, машин);

иные лица, заинтересованные в получении (направлении) сведений, содержащихся в электронных паспортах.

Электронные паспорта оформляются в национальной системе электронных паспортов РК:

– казахстанским изготовителем – в отношении транспортных средств (шасси, машин), изготовленных этой организацией-изготовителем с даты начала применения электронных паспортов;

– официальным представителем иностранного изготовителя – в отношении транспортных средств (шасси, машин), изготовленных этим иностранным изготовителем с даты начала применения электронных паспортов;

– уполномоченной организацией – в отношении:

транспортных средств (шасси, машин), временно ввозимых на таможенную территорию РК физическим или юридическим лицом на срок более 12 месяцев подряд;

транспортных средств (шасси, машин), обращенных в собственность государства;

транспортных средств (шасси, машин), изготовленных на территории РК казахстанским изготовителем, не включенным в единый реестр;

транспортных средств, ввозимых на территорию РК из других государств – членов ЕАЭС, выпущенных в обращение без оформления электронных паспортов в Российской Федерации до 2 ноября 2020 года и в Республике Армения, Республике Беларусь и Кыргызской Республике до 31 марта 2021 года;

транспортных средств для личного пользования, ввозимых на территорию РК из государства, не являющегося государством – членом ЕАЭС, на основании свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, оформленного в РК в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011;

транспортных средств для личного пользования, ввозимых физическими лицами на территорию РК из государства, не являющегося государством – членом ЕАЭС, через территории других государств – членов ЕАЭС, на основании свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, оформленного в других государствах – членах ЕАЭС в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011;

на транспортные средства, ранее участвовавшие в дорожном движении в государствах, не являющихся государством – членом Союза, при условии, что с момента изготовления транспортного средства прошло более трех лет, и ввозимые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на территорию РК из государства, не являющегося государством – членом Союза, на основании свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, оформленного в РК в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011;

на транспортные средства, ранее участвовавшие в дорожном движении в государствах, не являющихся государством – членом Союза, при условии, что с момента изготовления транспортного средства прошло более трех лет, и ввозимые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на территорию РК из государства, не являющегося государством – членом Союза, через территории других государств – членов ЕАЭС, на основании свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, оформленного в РК в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011, с учетом подпункта а) пункта 6 настоящих Правил;

транспортных средств для личного пользования, ввозимых на территорию РК из государства, не являющегося государством – членом ЕАЭС, без документа, подтверждающего соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), принятого решением Комиссии таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 877, на транспортные средства категорий L и M1, с даты выпуска которых прошло 30 лет и более, а также категорий M2, M3 и N, не предназначенные для коммерческих перевозок пассажиров и грузов, с даты выпуска которых прошло 50 лет и более, с оригинальными двигателем, кузовом и рамой (при наличии), сохраненных или отреставрированных до оригинального состояния;

транспортных средств согласно подпункту в) пункта 20 Порядка без документа, подтверждающего соответствие требованиям ТР ТС 018/2011, на транспортные средства, ввозимые на территорию РК и принадлежащие:

физическим лицам, являющимся участниками национальных государственных программ по оказанию содействия добровольному переселению лиц, проживающих за рубежом, либо признанным беженцами в соответствии со статьей 11 закона "О беженцах", а также членам их семей;

дипломатическим представительствам и консульским учреждениям, международным (межгосударственным) организациям, пользующимся привилегиями и иммунитетами в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, сотрудникам этих представительств (учреждений, организаций), а также членам их семей;

машин, ввозимых на территорию РК из других государств – членов ЕАЭС, выпущенных в обращение без оформления электронных паспортов в Республике Беларусь и Российской Федерации до 30 июня 2023 года, Республике Армения и Кыргызской Республике до 31 августа 2023 года;

машин, ранее зарегистрированных органом, осуществляющим регистрацию машин на территории РК;

машин, ввозимых на территорию РК из государства, не являющегося государством – членом ЕАЭС, из числа машин, ранее находившихся в эксплуатации;

машин, ввозимых (ввезенных) физическим лицом на территорию РК из государства, не являющегося государством – членом ЕАЭС, для личного пользования;

машин, ввозимых (ввезенных) на территорию РК из государства, не являющегося государством – членом ЕАЭС, и принадлежащих дипломатическим представительствам и консульским учреждениям, международным (межгосударственным) организациям, пользующимся привилегиями и иммунитетами в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, сотрудники этих представительств (учреждений, организаций), а также члены их семей;

– национальным оператором – в отношении транспортных средств (шасси, машин), зарегистрированных до даты начала применения электронных паспортов органом, осуществляющим регистрацию транспортных средств на территории РК, без документа, подтверждающего соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), принятым решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877.

Национальный оператор обеспечивает автоматическое оформление электронных паспортов транспортных средств, без документа, подтверждающего соответствие требованиям ТР ТС 018/2011, на транспортные средства, зарегистрированные до даты начала применения электронных паспортов органом, осуществляющим регистрацию транспортных средств на территории РК, посредством информационного взаимодействия национальной системы электронных паспортов и информационной системы органа, осуществляющего регистрацию транспортных средств на территории РК.

Электронному паспорту присваивается в системах электронных паспортов один из следующих статусов:

"незавершенный" – присваивается автоматически после присвоения уникального номера электронного паспорта и предусматривает заполнение уполномоченным органом (организацией) или организацией-изготовителем всех полей, предложенных для заполнения, с учетом особенностей объекта оформления электронного паспорта в соответствии с разделом II настоящего Порядка.

В случае оформления электронного паспорта на транспортное средство (шасси), ввезенное из третьих стран в РК на основании документа об оценке соответствия, оформленного в РК, электронному паспорту присваивается статус "незавершенный" после предоставления:

– таможенным органом РК сведений о серии, номере таможенного приходного ордера, номере таможенной декларации и таможенных ограничениях в отношении такого транспортного средства посредством информационного взаимодействия между национальной системой электронных паспортов Республики Казахстан и информационной системой таможенного органа Республики Казахстан в части обмена указанными в настоящем пункте сведениями;

– уполномоченным органом в сфере технического регулирования сведений, подтверждающих действительность и достоверность сведений, указанных в СБКТС, оформленных в РК посредством информационного взаимодействия между национальной системой электронных паспортов РК и информационной системой уполномоченного органа в сфере технического регулирования РК в части обмена указанными в настоящем пункте сведениями.

В случае оформления электронного паспорта на транспортное средство (шасси), ввезенное из третьих стран и выпущенное в обращение в другом государстве – члене ЕАЭС, на основании документа об оценке соответствия, оформленного в другом государстве – члене ЕАЭС, электронному паспорту присваивается статус "незавершенный" после предоставления:

– таможенным органом РК сведений о серии, номере таможенного приходного ордера, номере таможенной декларации и таможенных ограничениях в отношении такого транспортного средства. В случае отсутствия информационного взаимодействия между информационными системами таможенного органа РК и таможенного органа другого государства – члена ЕАЭС в части обмена указанными в настоящем пункте сведениями, такие сведения направляются таможенным органом РК национальному оператору на бумажном носителе с уведомлением об их получении;

– уполномоченным органом в сфере технического регулирования сведений, подтверждающих действительность и достоверность сведений, указанных в СБКТС, оформленных в других государствах – членах ЕАЭС. В случае отсутствия информационного взаимодействия между информационными системами уполномоченного органа в сфере технического регулирования и уполномоченного органа в сфере технического регулирования другого государства – члена ЕАЭС в части обмена указанными в настоящем пункте сведениями, такие сведения направляются уполномоченным органом в сфере технического регулирования Республики Казахстан национальному оператору на бумажном носителе с уведомлением об их получении.

– администратором или национальным оператором другого государства – члена ЕАЭС сведений о снятии транспортного средства с регистрационного учета в государстве последней регистрации посредством информационного взаимодействия согласно заключенным с национальным оператором соглашений о таком взаимодействии.

Статус не присваивается в случае выполнения условий присвоения статуса "действующий".

"действующий" – присваивается автоматически после присвоения уникального номера электронного паспорта и поступления сведений о выпуске товара (в случае ввоза) и об уплате утилизационного или иного аналогичного сбора в соответствии с законодательством РК.

– присваивается автоматически после присвоения уникального номера электронного паспорта и поступления сведений о выпуске товара (в случае ввоза) и об уплате утилизационного или иного аналогичного сбора в соответствии с законодательством РК. "погашенный" – присваивается автоматически в отношении электронного паспорта со статусом "действующий" после поступления сведений об изготовлении конечного транспортного средства (шасси, машины) на базе другого транспортного средства (шасси, машины) и оформлении электронного паспорта конечного транспортного средства (шасси, машины). Статус присваивается на основании сведений казахстанского изготовителя конечного транспортного средства (шасси, машины) при завершении оформления электронного паспорта путем введения уникального номера электронного паспорта и идентификационного (заводского) номера транспортного средства (шасси) либо идентификационного номера машины (VIN или PIN) или заводского номера машины (далее – идентификационный номер машины). Внесение изменений в электронный паспорт со статусом "погашенный" не допускается.

Изменение статуса "погашенный" на иной осуществляется национальным оператором на основании сведений, представленных казахстанским изготовителем, послуживших основанием для присвоения статуса "погашенный". Электронный паспорт со статусом "погашенный" не может служить основанием для оформления другого электронного паспорта;

"аннулированный" – присваивается электронному паспорту, в отношении которого национальным оператором проведено аннулирование на основании:

– уведомления государственного органа РК о признании документа, подтверждающего соответствие транспортного средства (шасси, машины) обязательным требованиям безопасности, недействующим;

- сведений уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения или местного исполнительного органа о снятии транспортного средства или машины с регистрационного учета в связи с вывозом с таможенной территории ЕАЭС или об аннулировании государственного регистрационного учета в связи с обнаружением признаков сокрытия, подделки, изменения, уничтожения идентификационного (заводского) номера транспортного средства (шасси) или идентификационного номера машины, нанесенного на транспортное средство (шасси, машину);

– сведений таможенных органов РК о таможенных документах и ограничениях, в соответствии с которыми не выполняются условия статуса "действующий";

– сведений оператора расширенных обязательств производителей (импортеров), уполномоченного на взимание утилизационного сбора, в соответствии с которыми не выполняются условия статуса "действующий";

– сведений уполномоченного органа (организации) или организации-изготовителя о несоответствии года изготовления, сведений об идентификационном (заводском) номере транспортного средства (шасси) или идентификационном номере машины и (или) о документе, подтверждающем соответствие транспортного средства (шасси, машины) обязательным требованиям безопасности.

Изменение статуса "аннулированный" на иной осуществляется в случае устранения причин, послуживших основанием для присвоения электронному паспорту статуса "аннулированный";

"утилизированный" – присваивается автоматически в отношении электронного паспорта со статусом "действующий" после поступления от органов регистрации и (или) специализированных организаций, определенных в соответствии с законодательством РК, сведений об утилизации транспортного средства (шасси, машины).

Внесение изменений (корректировка технических ошибок) в электронный паспорт осуществляется казахстанским изготовителем и уполномоченным органом (организацией) в национальной системе электронных паспортов в отношении:

сведений, внесенных уполномоченным органом (организацией), за исключением года изготовления, сведений о цвете, идентификационном (заводском) номере транспортного средства (шасси) или идентификационном номере машины и (или) о документе, подтверждающем соответствие транспортного средства (шасси, машины) обязательным требованиям безопасности, об основных компонентах (двигатель, шасси, рама, кузов, кабина), – на основании заявления такого уполномоченного органа (организации);

сведений, внесенных организацией-изготовителем, за исключением года изготовления, сведений о цвете, идентификационном (заводском) номере транспортного средства (шасси) или идентификационном номере машины и (или) о документе, подтверждающем соответствие транспортного средства (шасси, машины) обязательным требованиям безопасности, – на основании заявления такой организации-изготовителя;

сведений о государственной регистрации, цвете, а также о внесенных в конструкцию транспортного средства (машины) изменениях – на основании заявления органа регистрации;

сведений о таможенных документах и ограничениях – на основании заявления таможенного органа государства-члена;

сведений об утилизационном сборе – на основании заявления оператора расширенных обязательств производителей (импортеров).

Внесение изменений (корректировка технических ошибок) осуществляется до совершения первичной регистрации транспортного средства (шасси), и самоходной машины и других видов техники.

Проверка наличия первичной регистрации осуществляется путем информационного взаимодействия национальной системы электронных паспортов с информационной системой органов регистрации.

Казахстанский изготовитель и уполномоченный орган (организация) несут ответственность за достоверность сведений при осуществлении внесения изменений (корректировка технических ошибок) в электронный паспорт.

После завершения процесса внесение изменений (корректировка технических ошибок) корректируемому электронному паспорту присваивается статус "аннулированный", а скорректированному электронному паспорту присваивается статус "незавершенный".

Статус "аннулированный" присваивается электронному паспорту в национальной системе электронных паспортов в автоматическом режиме на основании:

сведений уполномоченного органа (организации) или организации-изготовителя о несоответствии года изготовления, сведений об идентификационном (заводском) номере транспортного средства (шасси) или идентификационном номере машины и (или) о документе, подтверждающем соответствие транспортного средства (шасси, машины) обязательным требованиям безопасности.

Изменение статуса "аннулированный" на иной осуществляется в случае устранения причин, послуживших основанием для присвоения электронному паспорту статуса "аннулированный".

При этом аннулирование осуществляется до совершения первичной регистрации транспортного средства (шасси), и самоходной машины и других видов техники.

Проверка наличия первичной регистрации осуществляется путем информационного взаимодействия национальной системы электронных паспортов с информационной системой органов регистрации.

Казахстанский изготовитель и уполномоченный орган (организация) несут ответственность за достоверность сведений при осуществлении аннулирования электронного паспорта.

Указывается, что после завершения оформления электронного паспорта в рамках национальной системы электронных паспортов собственнику транспортного средства (шасси, машины) направляются в виде выписки из электронного паспорта сведения.

Уникальный номер электронного паспорта формируется в национальной системе электронных паспортов и состоит из 15 знаков.

Срок присвоения уникального номера электронного паспорта не должен превышать 24 часа после заполнения всех полей разделов электронного паспорта уполномоченным органом (организацией) или организацией-изготовителем, включенными в единый реестр, и подтверждения сведений, содержащихся в электронном паспорте, посредством применения ЭЦП.

Какие сведения указываются в выписке электронного паспорта транспортного средства:

Идентификационный номер.

Наименование транспортного средства, определяемое его назначением.

Марка транспортного средства (шасси).

Коммерческое наименование транспортного средства (шасси).

Категория транспортного средства в соответствии с Конвенцией о дорожном движении от 8 ноября 1968 года.

Категория транспортного средства.

Номер двигателя.

Номер шасси (рамы).

Номер кузова (кабины, прицепа).

Цвет кузова (кабины, прицепа).

Год изготовления.

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип):

рабочий объем цилиндров;

максимальная мощность.

Экологический класс.

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства.

Территория, на которой допускается регистрация транспортного средства.

Электронный паспорт транспортного средства содержит следующие сведения:

1. Вид электронного паспорта: электронный паспорт транспортного средства.

2. Номер электронного паспорта транспортного средства.

3. Статус электронного паспорта транспортного средства.

4. Идентификационные признаки транспортного средства:

идентификационный номер;

категория в соответствии с Конвенцией о дорожном движении от 8 ноября 1968 года;

номер двигателя;

номер шасси (рамы);

номер кузова (кабины, прицепа);

сведения об идентификационном номере устройства вызова экстренных оперативных служб;

цвет кузова (кабины, прицепа);

месяц и год изготовления.

5. Сведения о транспортном средстве:

документ, подтверждающий соответствие обязательным требованиям безопасности;

марка;

коммерческое наименование;

тип;

шасси:

марка, модель и тип базового шасси, номер и дата оформления паспорта шасси транспортного средства (электронного паспорта шасси транспортного средства);

марка, модель и тип базового транспортного средства, номер и дата оформления паспорта транспортного средства (электронного паспорта транспортного средства);

модификация;

категория в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), принятым Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 877;

экологический класс;

изготовитель и его адрес;

представитель изготовителя и его адрес;

сборочный завод и его адрес.

6. Описание маркировки транспортного средства:

место расположения таблички изготовителя;

место расположения идентификационного номера транспортного средства;

структура и содержание идентификационного номера транспортного средства;

место расположения номера двигателя;

структура и содержание номера двигателя.

7. Общие характеристики транспортного средства:

количество и расположение колес;

количество осей/колес;

колесная формула / ведущие колеса;

схема компоновки транспортного средства;

расположение двигателя;

тип кузова/количество дверей;

количество мест спереди/сзади;

исполнение загрузочного пространства;

количество мест для сидения;

пассажировместимость;

общий объем багажных отделений;

кабина;

рама;

габаритные размеры: длина; ширина; высота;

база;

колея передних/задних колес;

масса транспортного средства в снаряженном состоянии;

технически допустимая максимальная масса транспортного средства;

технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси;

технически допустимая максимальная масса автопоезда;

максимальная масса прицепа: прицеп без тормозной системы; прицеп с тормозной системой;

технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство;

описание гибридного транспортного средства;

двигатель внутреннего сгорания (марка, тип): количество и расположение цилиндров; рабочий объем цилиндров; степень сжатия; максимальная мощность; максимальный крутящий момент;

топливо;

система питания (тип);

блок управления (маркировка);

система зажигания (тип);

система выпуска и нейтрализации отработавших газов;

электродвигатель электромобиля (марка, тип): рабочее напряжение; максимальная 30-минутная мощность;

устройство накопления энергии: место расположения; запас хода;

трансмиссия (тип);

электромашина (марка, тип): рабочее напряжение; максимальная 30-минутная мощность;

сцепление (марка, тип);

коробка передач (марка, тип): число передач; передаточные числа;

раздаточная коробка (тип, маркировка): число передач; передаточные числа;

главная передача (тип, маркировка): передаточное число; передаточное число промежуточной передачи;

подвеска: передняя (описание); задняя (описание);

рулевое управление (описание, расположение);

тормозные системы: рабочая (описание); запасная (описание); стояночная (описание); вспомогательная (износостойкая) (описание);

шины: размерность; индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки; скоростная категория;

оборудование транспортного средства.

8. Общий вид транспортного средства.

9. Дополнительная информация:

номер, срок действия одобрения типа транспортного средства – в случае оформления электронного паспорта транспортного средства на основании свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, выданного на основании одобрения типа транспортного средства;

ограничения на возможность использования на дорогах общего пользования;

возможность использования в качестве маршрутного транспортного средства;

сведения об исполнении гарантийных обязательств;

иная информация.

10. Административная информация:

сведения о производстве транспортного средства с применением льготного режима;

сведения об идентификационном номере аппаратуры спутниковой навигации;

сведения об идентификационном номере технического средства контроля соблюдения водителями режимов движения, труда и отдыха;

сведения об основаниях оформления электронного паспорта транспортного средства;

страна вывоза транспортного средства;

страна происхождения (изготовления) транспортного средства;

серия, номер таможенного приходного ордера, номер таможенной декларации;

сведения об уплате утилизационного сбора;

таможенные ограничения;

наименование организации (органа), оформившей электронный паспорт транспортного средства;

дата оформления электронного паспорта транспортного средства;

территория, на которой допускается регистрация транспортного средства.

11. Информация изготовителя.

12. Сведения о государственной регистрации транспортного средства:

государство – член ЕАЭС, в котором осуществлены регистрационные действия;

вид собственника (владельца);

регистрационное действие;

дата регистрационного действия;

регион нахождения собственника (владельца).

13. Сведения о внесенных изменениях:

изменения типа, назначения транспортного средства;

характеристики, значения которых указываются в регистрационных документах транспортного средства;

номер свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.

Также документ содержит Правила и условия выдачи заключения о предоставлении организациям полномочий или об отказе в предоставлении полномочий по оформлению паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и паспортов самоходных машин и других видов техники.

Приказ вводится в действие с 27 октября 2025 года.