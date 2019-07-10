В Талдыкоргане нашли в реке Каратал тело 14-летней девочки

В поисках были задействованы более 200 человек.

В Талдыкоргане в реке Каратал нашли тело 14-летней девочки, утонувшей несколько дней назад, передает корреспондент МИА "Казинформ".

- Спасателями обнаружено тело 14-летней девочки, которая утонула в реке Каратал, прогуливаясь с младшей сестрой и братишкой вечером 5 июля 2019 года, - сообщили в ДЧС области.

Как пояснили в ведомстве, сегодня как и в остальные дни поиски начались с 6.00 утра, в них были задействованы более 200 человек из числа сотрудников ДЧС Алматинской области, полиции, военнослужащих и волонтеров.

- Ежедневно в поисках принимали участие от 100 до 250 человек, зона осматриваемого участка составила 62 км по руслу реки Каратал. Поиски проводились путем сплава на лодках, сплава спасателей, погружения под воду и пешего визуального осмотра по побережью. Подозрительные места отмечаются геолокацией, фотографируются и отправляются водолазной группе, для детального осмотра местности. Инженерной техникой местных исполнительных органов производятся переправление русла реки для полного осмотра возможных мест застревания тела девочки. Тело девочки обнаружено 10 июля в 11 часов 20 минут недалеко от места падения, ее нога застряла между камнями, - рассказали спасатели.

Департамент по ЧС Алматинской области еще раз просит граждан соблюдать меры предосторожности у воды, не купаться в местах не предназначенных для купания и не оставлять детей без присмотра взрослых у воды.

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