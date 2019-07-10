Назначен первый зампредседателя филиала партии "Nur Otan" в Нур-Султане
Им стал Ерлан Каналимов.
Назначен первый заместитель председателя филиала партии "Nur Otan" в Нур-Султане, передает Zakon.kz.
- Елбасы, Лидер "Nur Otan" поставил задачу по "перезагрузке" партии и омоложению кадров. Сегодня по представлению столичного Бюро Политсовета Ерлан Каналимов назначен первым заместителем председателя филиала партии в городе Нур-Султан, - отметил в twitter Бауыржан Байбек.
Елбасы, Лидер "Nur Otan" поставил задачу по "перезагрузке" партии и омоложению кадров. Сегодня по представлению столичного Бюро Политсовета Ерлан Каналимов назначен первым заместителем председателя филиала партии в городе Нур-Султан.— Бауыржан Байбек (@BauyrzhanBaibek) 10 июля 2019 г.
Каналимов Ерлан Ермекулы родился 22 августа 1982 года в Целинограде.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Институт управления города Астаны (2003)
Специальность "Экономист"
· Казахстанско-Российский университет (2007)
Специальность "Юрист"
Трудовой стаж:
· Главный специалист отдела организационно-контрольной и кадровой работы акима района "Сарыарка" города Астаны (12.09.2003-05.01.2005);
· Советник акима района "Сарыарка" города Астаны (05.01.2005-18.08.2005);
· Начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы аппарата акима района "Сарыарка" города Астаны (18.08.2005-01.02.2006);
· Советник акима района "Сарыарка" города Астаны (01.02.2006-01.10.2007);
· Заведующий организационно-инспекторским отделом аппарата акима города Астаны (27.09.2007-01.10.2009);
· Заместитель руководителя аппарата акима города Астаны (02.10.2009-12.08.2013);
· Директор КГУ "Кризисный центр" акимата города Астаны (12.08.2013-03.08.2015);
· Руководитель ГУ "Управление внутренней политики города Астаны" (03.08.2015-03.2018);
· Аким района "Байконыр" г. Астаны (03.2018-04.2019);
· Заместитель Акима города Нур-Султан (с 04.2019)
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