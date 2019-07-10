Назначен первый зампредседателя филиала партии "Nur Otan" в Нур-Султане

Назначен первый заместитель председателя филиала партии "Nur Otan" в Нур-Султане, передает Zakon.kz.

Елбасы, Лидер "Nur Otan" поставил задачу по "перезагрузке" партии и омоложению кадров. Сегодня по представлению столичного Бюро Политсовета Ерлан Каналимов назначен первым заместителем председателя филиала партии в городе Нур-Султан.