В Раду внесли закон о тюремном сроке за непризнание Крыма украинским

В случае принятия документа подобные действия будут грозить лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

В Верховной Раде готовятся рассмотреть проект закона, которым предлагается внести изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие уголовное наказание за непризнание принадлежности Украине Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, передает ТАСС.

- Умышленное непризнание принадлежности Автономной Республики Крым и города Севастополя, отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей к территории Украины наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой, - говорится в тексте документа.

Законопроект был зарегистрирован 5 июля, после этого его рассмотрел профильный комитет парламента, а во вторник документ распространили среди депутатов для ознакомления. Авторами законопроекта являются спикер Рады Андрей Парубий, а также депутаты Виктория Сюмар и Мария Ионова.

Дата рассмотрения законопроекта пока не определена.

Крым и Донбасс

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% жителей соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

После силового отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке Украины, где преобладало русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля 2014 года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. Согласно данным ООН, в результате вооруженного конфликта погибли около 13 тыс. человек. Одновременно была введена полная блокада региона, прерваны все экономические связи. На линии соприкосновения введена пограничная система пропуска. Попытки добиться полного прекращения огня, периодически предпринимаемые в рамках Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, пока не дают результатов.

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