Мамин провел заседание координационного совета по вопросам привлечения инвестиций

Необходимо искать новые ниши, создавать механизмы привлечения инвестиций и оказывать все меры поддержки/

Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина состоялось заседание Координационного совета по вопросам привлечения инвестиций, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра РК.



На заседании обсуждены институциональные и законодательные меры по увеличению объемов инвестиций в основной капитал до 30% к ВВП РК. Рассмотрены системные подходы министерства национальной экономики по привлечению инвестиций, анализ необходимых объемов прямых иностранных инвестиций и вложений в основной капитал до 2025 года для поддержания роста экономики.

Поставлена задача по увеличению ежегодного валового притока прямых иностранных инвестиций с $24 млрд в 2018 году до $34 млрд. к 2025 году.

ГЧП должно стать эффективным инструментом привлечения инвестиций в сферы транспорта и логистики, энергетики, туризма, модернизации инфраструктуры ЖКХ, здравоохранения, образования и др.

Важным драйвером диверсификации экономики будет фокус инвестиций на проектах, обеспечивающих вертикальную интеграцию существующих предприятий.

Достижение индикаторов по привлечению инвестиций по отраслям также обеспечит увеличение технологической сложности экспортной базы страны.

Для центральных и местных исполнительных органов будут разработаны ключевые показатели эффективности по привлечению инвестиций для достижения целевого соотношения инвестиций к ВВП.

На повестке заседания также был рассмотрен вопрос развития сети оптово-распределительных центров. В целях расширения логистической мощности в Казахстане в 2020-2023 годы планируется создание сети из 8 региональных распределительных центров в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актобе, Семей, Кокшетау, Атырау и Актау. Данный механизм нацелен на ранний закуп продукции у фермеров и формирование необходимых закладок с последующей реализацией продукции в торговых сетях по сниженным ценам в период межсезонья — с декабря по апрель.

В результате реализации проекта будет обеспечена стабильность цен, что позволит исключить сезонную спекулятивную наценку на социально значимые продовольственные товары. Совокупный социально-экономический эффект реализации проекта от одного вложенного тенге составит свыше 30 тенге.

По итогам заседания Координационного совета была принята Дорожная карта по привлечению инвестиций в Республику Казахстан.

- Развитие экономики напрямую связано с привлечением инвестиций. Необходимо искать новые ниши, создавать механизмы привлечения инвестиций и оказывать все меры поддержки, — сказал Аскар Мамин. — Главная задача - в 2 раза увеличить объем инвестиций в экономику.

Глава Правительства РК поручил центральным госорганам, акимам регионов и холдингам активизировать работу с национальными и иностранными инвесторами, а также международными финансовыми организациями по привлечению инвестиций в экономику страны и поиска новых масштабных проектов.

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