Пенсионер и ребенок погибли при пожаре в Павлодаре

Пожар мог начаться от замыкания провода на ноутбуке.

При пожаре в многоэтажном доме в Павлодаре были обнаружены тела пожилого мужчины и 10-летнего мальчика, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По информации правоохранительного ведомства, при пожаре в многоэтажном доме, по улице Гагарина, 34, угорели насмерть 52-летний мужчина и его внук, 2009 года рождения, ученик четвертого класса.

Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного 10 июля в 12.51.

По предварительным данным, возгорание произошло в квартире на четвертом этаже от замыкания провода от ноутбука. При этом загорелось кресло.

Площадь пожара составила три метра. С пятого этажа были эвакуированы находившиеся жильцы. Пожарные вызвали скорую помощь, но медикам оставалось только констатировать смерть деда и его внука, произошедшую от отравления угарным газом.

Назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы. Больше пострадавших нет.

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