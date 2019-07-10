Как правильно себя вести с сотрудниками правоохранительных органов

Допрос не может длиться более 8 часов в день.

Как правильно себя вести при контакте с сотрудниками правоохранительных органов РК, а также, какие бывают ситуации, Zakon.kz рассказал адвокат Алматинской областной коллегии адвокатов Александр Лисиченко.

Вас остановили на улице (в помещении и пр.), доставление и задержание

Для сугубо гражданского человека, не общавшегося ранее с сотрудниками, такая ситуация является стрессовой и зачастую шоковой. Успокойтесь, возьмите себя в руки, ничего страшного не происходит. Если сотрудники не представились, попросите их сделать это и по возможности зафиксируйте их документы и опознавательные знаки. Вы можете свободно использовать камеру мобильного телефона.

Сотрудники должны пояснить вам, по какой причине вас остановили и что от вас требуется. Они имеют право проверить ваши документы. Если их что-либо не устроило при проверке, они имеют право доставить вас в отдел полиции для установления вашей личности и проверки на предмет имеющихся ориентировок по розыску и совершенным правонарушениям. Запомните, что в отделе они могут держать вас не более 3-х часов. После чего вас должны либо отпустить, либо задержать по подозрению в совершении уголовного либо административного правонарушения. Иного законом не предусмотрено.

Другой вопрос, если вас задержали по подозрению в совершении преступления. В этом случае в срок от 48 до 72 часов (в зависимости от категории преступления) вам должны избрать меру пресечения (например, заключить под стражу, домашний арест, избрать залог и пр.), либо освободить. Вся эта процедура в любом случае проводится с участием адвоката, который и разъяснит ваши права и обязанности, а также окажет всю необходимую правовую помощь.

Осмотр и обыск (выемка)

Сотрудники при наличии оснований полагать, что вы при себе можете иметь запрещенные к свободному обороту предметы, могут провести осмотр. Это касается только вашей одежды, сумки (портфеля) и открытых участков вашего тела.

Запомните, что осмотр производится только с вашего согласия. При его производстве сотрудник не имеет право самостоятельно лазить по вашим карманам, в вашей сумке, касаться вашего тела. Этим, собственно, осмотр и отличается от личного обыска, для которого требуется вынесение специального постановления, санкционируемого следственным судьей. По результатам осмотра и обыска сотрудники должны составить протокол, копию которого вручить вам.

При осмотре и личном обыске должны присутствовать понятые. При этом понятыми могут быть только незаинтересованные (случайные) лица. Очень важно, чтобы понятые присутствовали с самого начала, а не просто расписались в протоколе в конце мероприятия. Иначе при необходимости они не смогут подтвердить, что и при каких обстоятельствах у вас было обнаружено и изъято.

Законом также предусмотрена процедура освидетельствования, применяемая для фиксации следов на вашем теле, обнаружения на теле предметов, фиксации состояния опьянения и пр. Освидетельствование производится специалистом соответствующего профиля и имеет свои особенности.

Если сотрудники пришли к вам домой и настойчиво просят их впустить, чтобы осмотреть вашу квартиру (дом), вы имеете полное право не впускать их, если у них на руках нет постановления о производстве обыска либо выемки, санкционированного следственным судьей в рамках уголовного дела. Другое дело, если вы сами изъявляете желание сотрудничать. Но запомните, основание для обыска (выемки) - постановление, основание для осмотра - ваше согласие на его проведение. Без вашего согласия сотрудники могут войти в вашу квартиру или дом, в том числе и вскрыв дверь, только при чрезвычайных ситуациях (пожар, затопление, удержание заложников, обнаружение трупа и пр.).

Обыск от выемки отличается тем, что при его производстве сотрудники имеют право обыскать все помещение, тогда как при выемке четко и вполне определенно указано место, в котором находится подлежащий изъятию предмет.

Допрос

Любое лицо может быть вызвано сотрудниками полиции на допрос. Основание – повестка с указанием должностного лица, места, времени производства допроса. Повестка может быть передана лично или отправлена с помощью средств связи (почта, мессенджер и пр.). При этом лицо может быть вызвано и другими способами. Однако все же рекомендуется требовать повестку, и эти ваши требования будут законны.

Неявка на допрос в качестве свидетеля без уважительных причин может повлечь за собой принудительный привод (отправят за вами наряд и принудительно доставят для допроса). Вас имеют право вызвать на допрос даже в другой город и регион страны. Уважительными причинами для неявки могут служить болезнь, болезнь близких родственников, существенные семейные обстоятельства и пр.

Перед началом допроса вам обязаны сообщить, в каком качестве вы будете допрошены (свидетель, подозреваемый). Вам обязаны разъяснить ваши права и обязанности. Запомните, что вы имеете право давать показания в присутствии адвоката, которого пригласите сами. Лучше не пренебрегать этим правом.

Допрос не может длиться более 8 часов в день. При этом непрерывно вас не могут допрашивать более 4 часов. Перерыв должен составлять не менее 1 часа. Запрещено производить допрос в ночное время.

Допрос имеет много других особенностей, мы же остановились на наиболее концептуальных.

Хотелось бы особо отметить, что любой гражданин имеет право на обжалование действий сотрудников правоохранительных органов. В результате такого обжалования ваши права могут быть восстановлены, вы можете взыскать в денежном выражении причиненный материальный и моральный ущерб. Но важным условием для этого является ваше правильное и разумное поведение в ходе общения с представителями власти. Конечно же, данные рекомендации помогут вам в реальной жизни. И все же, если есть возможность проконсультироваться с адвокатом, либо привлечь его к непосредственному участию в описанных выше действиях, лучше ей не пренебрегать.

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