Появилось продолжение странной истории с грузовиком и джипом в Алматы
Новое видео снято водителем грузовика.
Фото : кадр видео10 июля 2019, 14:54
В соцсетях появилось еще одно видео с участием грузовика, таранившего джип в Алматы, передает Zakon.kz.
Видео снято водителем того самого грузовика. Он запечатлел, как, судя по всему, владелец джипа бьет по зеркалу заднего вида грузовика, а делает фото кабины. В конце видео мужчина начинает пинать колесо.
И, опять же, что произошло, неизвестно. Возможно, произошло ДТП и его участники не смогли договориться мирно. Но теперь уже очевидно, что первое видео не было съемками фильма или клипа.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!
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