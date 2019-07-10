Школьники из Арыси прибыли в Восточный Казахстан

Отдых детей разделен на три заезда.

В Семее встретили первую группу школьников из города Арыси, которые прибыли в Восточный Казахстан, чтобы отдохнуть в летних лагерях области, передает Инфоцентр ВКО.

На перроне железнодорожного вокзала150 школьников тепло встречали с музыкой и традиционным шашу. Поприветствовал ребят заместитель акима города Семей Айдар Садырбаев

- Добро пожаловать на родину Абая, Шакарима и Мухтара Ауэзова. Желаю вам хорошо отдохнуть и вернуться домой отдохнувшими с яркими добрыми воспоминаниями и позитивным настроением, - сказал А. Садырбаев.

Отметим, что прибывшие 9 июля 150 детей будут распределены по трем летним лагерям: "Дарын" в Глубоковском районе, "Арайлы Шығыс" в Катон-Карагайском районе и семейский санаторий "Карагайлы".

- В санатории "Карагайлы" ребят из Арыси помимо отдыха, ждет еще и оздоровительная программа. Они будут посещать солевую пещеру и пить кислородные коктейли. Оздоровление будет проходить под контролем врачей. Уверена, что дети не будут скучать. В лагере предусмотрена программа на каждый день. Они познакомятся с достопримечательностями нашего города, посетят музеи и урочище "Жидебай" в Абайском районе, - отметила руководитель отдела образования г. Семей Наталия Фесенко.

В целом, ребят из Арыси ждет незабываемый отдых в летних лагерях области. В программе: походы, купания в реках и озерах, опытные, творческие инструктора и вожатые, готовые сделать все возможное, чтобы дети запомнили летние каникулы в Восточном Казахстане надолго.

К слову, отдых детей разделен на три заезда. Первый сезон с 10 по 20 июля. В ходе второго заезда (15 июля – 25 июля) в ВКО прибудут 70 детей. Они отдохнут в оздоровительных лагерях "Синегорье" в г. Риддер, "Толағай" в селе Малоубинка Глубоковского района. Во время третьего заезда (28 июля – 7 августа) в ВКО прибудут 80 детей. Школьники проведут каникулы в оздоровительных лагерях "Уржарайым" на побережье озера Алаколь и "Болашак" в селе Нижние Тайынты.

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