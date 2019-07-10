Полицейского зарезали и сожгли в Жамбылской области

О страшной находке сообщила неизвестная женщина, рассказав по телефону о том, что на окраине села Жайсан (примерно в 15 километрах от города Шу) лежит труп.

В Шуском районе Жамбылской области был обнаружен обгоревший труп инспектора местной полицейской службы Кордайского РОП Багдата Мамилеева с ножевым ранением в области сердца. На раскрытие убийства стража порядка брошены все силы, передает Zakon.kz со ссылкой на газету Экспресс-К.

О страшной находке сообщила неизвестная женщина, рассказав по телефону о том, что на окраине села Жайсан (примерно в 15 километрах от города Шу) лежит труп. Приехавших по вызову сотрудников следственно-оперативной группы ждало ужасное открытие: это было обгоревшее тело их коллеги – инспектора группы организационно-аналитической работы МПС Кордайского РОП Багдата Мамилеева. Об этом свидетельствовали его документы: удостоверение личности и служебное удостоверение, лежащие в пакете вместе с сотовым телефоном и зарядным устройством, небольшой суммой денег, джинсами, двумя футболками, майкой и сменой белья.

На личность полицейского указывала и особая примета – след травмы, полученной в результате ДТП три года назад. Пакет лежал в десяти метрах от тела и не оставлял сомнений в том, что ни кража, ни разбой не могли быть причиной преступления, иначе бы преступник забрал телефон и деньги.

В ДП Жамбылской области пока отказалось от каких-либо комментариев.

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