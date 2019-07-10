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Выйди отсюда, разбойник. Зеленский выпроводил чиновника

Президент Украины узнал криминальное прошлое секретаря горсовета.

Фото : Україна Нова!10 июля 2019, 17:11

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Бориспольский городской совет закончился скандалом. После представления нового главы Киевской области, украинский лидер выгнал из помещения секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка, сообщает segodnya.ua.

Это произошло из-за того, что президент узнал о его криминальном прошлом.

- Когда очень много кричат, я всегда прошу найти мне в интернете что-то о человеке, который очень много кричит … Я тут прочитал… секретарь Бориспольского городского совета ранее осужден (ч.3 ст.142 ККУ – разбой с нанесение тяжелых телесных повреждений) Ярослав Михайлович (Годунок – Ред.). Выйдите отсюда, выйди отсюда, разбойник ты. Плохо слышишь меня? … Будете на райадминистрации сидеть кричать. По-английски – Exit, – сказал Зеленский.

Годунок попытался оправдаться, сказав, что президенту дают читать всякие глупости в СМСках, и напомнил ему о высказывании после победы на выборах, что все люди в Украине президенты. На это глава государства снова продолжил его выгонять.

- Да иди уже, Господи. Слышите или нет? Ты точно не президент, потому что у президента нет криминала. Иди гуляй, – добавил глава государства.


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