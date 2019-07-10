Каким должен быть идеальный судебный процесс

Речь о том, чтобы обвинение и защита передавали судье свои итоговые документы одномоментно - Асанов.

Как добиться реальной состязательности сторон в судебном заседании, рассказал на заседании председатель Верховного суда Жакип Асанов, передает корреспондент Zakon.kz

Вопрос равенства был одним из списка критических замечаний граждан. Председатель согласился, проблемы есть, и обеспечение состязательности – очень важный аспект правосудия. Он предложил алгоритм действий, который, по его мнению, исправит ситуацию.

- Речь о том, когда обвинение и защита передает судье только свои итоговые документы одномоментно. То есть прокурор передает обвинительный акт, адвокаты передают акт защиты. Одновременно, а не как сейчас. Сегодня прокурор передает уголовное дело, адвокат ничего не делает. Вот тогда, мы уверены, будет настоящий состязательный процесс с равными правами обвинения и защиты, - сказал он.

При этом Асанов отметил, что судье вредно читать до начала процесса представленные материалы дела. Ведь в этом случае он подпадает под сильное воздействие. "С головой погружается в риторику преступления еще до процесса. В его сознании уже созрела парадигма, автор которой – следователь". В таких условиях, по словам Асанова, судья на уровне подсознания уже убежден – обвиняемый преступник, безусловно, виновен и должен быть осужден.

- А между тем судья должен быть беспристрастен. Ему нельзя читать не то, что дело, даже прессу и комментарии о нем.

Кроме того, председатель Верховного суда обратил внимание, что прокуроры на процессе нередко пассивны и зачастую приходят в суд неподготовленные.

- Я же работал прокурором. Мне в молодости говорили: "Иди на процесс", я отвечал: "Я же не готов, я же не знаю дела". Мне отвечали: "На ходу прочитай, все равно дело у судьи, он ответит за судьбу этого дела". Вот такая позиция. Как будто судья продолжение правоохранительной системы. Адвокаты тоже не всегда качественно готовятся к процессу, прикрывают перед клиентом свою лень и некомпетентность, ссылаясь на предрешенность дела. В основном, когда они не готовятся и говорить нечего, они говорят клиенту: "Этот судья не любит, чтобы я много говорил, иначе мы можем себе осложнить ситуацию". А судье, как и любому человеку порой, лень читать целые тома, десятки томов. Ему легче поверить напечатанной следователем бумаге. Да и сроки подгоняют, - рассказал он.

Он напомнил, что роль прокурора, адвоката и судьи видно по системам АВФ (аудио-видео фиксация), которые установлены во всех залах.

- Все это вместе факторы обвинительного уклона. Уверен, если мы перейдем на новую модель судопроизводства, то это даст мощный мультипликативный эффект, - добавил он.

В своей речи он предложил судьям представить идеальный суд, в котором процессуальный прокурор с самого начала скрупулезно надзирает за ходом следствия и понимает, что в суде именно с него будет спрос за каждый довод, улики, показания каждого свидетеля.

- Его, конечно же, будет подстегивать и то, что у адвоката будет больше полномочий, чем сейчас. Что адвокат одинаково с ним представит улики и доводы в пользу подзащитного. Чтобы не потерять лицо на процессе и не развалить дело, прокурор будет сильно мотивирован вести качественный надзор досудебной стадии. А потому некоторые дела до суда и не дойдут, потому что судьбу дела решит сам прокурор, - поделился Асанов.

Таким образом, по его мнению, значительно повысится и качество расследования. А, значит, такая модель суда станет "не просто соломинкой, а большой соломиной, за которую можно вытащить правоохранительную систему".

- Адвокаты перестанут жаловаться на то, что судья его не слушает и уже предопределил решение. Потому что судья дело не читал, и ему важно во время процесса быть внимательным, слушать стороны. Защита будет вынуждена качественно отрабатывать свой гонорар, чтобы не выглядеть перед клиентом слабым юристом. Завтра его нанимать никто не будет, - сказал Асанов.

По его словам, страны Прибалтики давно перешли на такую модель судопроизводства. Эстония, например, сделала это еще в 2004 году. Асанов добавил, что судьям надо поехать туда и посмотреть, как это работает на деле.

- Сегодня прокурор вместе с делом, как и в советские годы, передает всю ответственность за судьбу дела судье. Все умыли руки и оставили судье отвечать. Предлагаемая модель поднимет профессионализм судей, создаст конкурентную среду между обвинением и защитой, а те, в свою очередь, будут бороться за каждый довод, чистоту, законность, допустимость добытых улик, - добавил Асанов.

Единственный вопрос, который возникает у председателя Верховного суда по этому поводу: "А насколько готовы все участники процесса перейти на такую модель?". Он добавил, что новшества не будут внедряться завтра. Суд намерен апробировать модель поэтапно, начиная с проступков, преступлений небольшой тяжести, средней тяжести и так далее.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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